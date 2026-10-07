Neue Vortragsreihe an der Uni Graz startet

Den Auftakt macht am Montag, 12. Oktober 2026, um 19 Uhr der Volkswirt Heinz-Dieter Kurz. Unter dem Titel â€žWie man durch StrafzÃ¶lle und Sanktionen sein eigenes Land und die Welt gefÃ¤hrden kannâ€œ fragt er nach der AktualitÃ¤t von Adam Smiths â€žDer Wohlstand der Nationenâ€œ aus dem Jahr 1776. Am 9. November richtet die Ostasienwissenschaftlerin Susanne Weigelin-Schwiedrzik den Blick auf China und dessen Vorstellungen von einer zukÃ¼nftigen Weltordnung. Am 23. November zeigt Chemiker JÃ¶rg Feldmann, wie sogenannte â€žEwigkeitschemikalienâ€œ PFAS in der Umwelt sichtbar gemacht werden kÃ¶nnen und was sich gegen sie tun lÃ¤sst.

Bis Ende Mai 2027 lÃ¤uft die Vortragsreihe, die unter anderem folgende Themen umfasst: Religion zwischen Resilienz und Risiko (30.11.2026)

Sprach- und LesefÃ¶rderung (11.01.2027)

Konflikte im postsowjetischen Raum (08.03.2027)

Stadtentwicklung (15.03.2027)

dem Zusammenhang von FettmolekÃ¼len und Krankheit (19.04.2027)

Migration und Arbeitsgesellschaft (31.05.2027).

Kostenlose Veranstaltung

Die Montagsakademie richtet sich an die breite Ã–ffentlichkeit. Die allgemein verstÃ¤ndlichen VortrÃ¤ge sind frei zugÃ¤nglich und kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie finden jeweils montags um 19 Uhr in der Aula der UniversitÃ¤t Graz, UniversitÃ¤tsplatz 3, 1. Stock, statt. ZusÃ¤tzlich werden die VortrÃ¤ge in regionale Partnereinrichtungen in Feldbach, Gaishorn am See (heuer erstmals zugeschaltet), Wagna, Braunau und Lienz sowie live im Internet Ã¼bertragen.