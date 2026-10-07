GroÃŸer Polizeieinsatz in Graz: Fliegerbombe gefunden

Aktuell kommt es im Bereich der KÃ¶flachergasse zu Behinderungen im Ã¶ffentlichen Verkehr. Augenzeugen berichten von einem grÃ¶ÃŸeren Polizeieinsatz. Laut ersten Informationen wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden.

Am Mittwochnachmittag kommt es in Graz zu einem Einsatz im Bereich der KÃ¶flachergasse.

Am Mittwochnachmittag kommt es in Graz zu einem Einsatz im Bereich der KÃ¶flachergasse.

Am Mittwochnachmittag kommt es in Graz zu einem Einsatz im Bereich der KÃ¶flachergasse. Nach Angaben von Augenzeugen soll vor Ort ein grÃ¶ÃŸeres Polizeiaufgebot im Einsatz sein. Wie die Polizei auf Nachfrage gegenÃ¼ber 5 Minuten bestÃ¤tigt, wurde dort im Zuge von Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Daraufhin wurde der betroffene Bereich groÃŸrÃ¤umig abgesperrt.

Entminungsdienst vor Ort

Sprengstoffkundige Organe der Polizei sowie der Entminungsdienst sind vor Ort. Weitere Details zum Fund und zum weiteren Vorgehen liegen derzeit noch nicht vor. Die Sperren haben auch Auswirkungen auf den Ã¶ffentlichen Verkehr. Wie diesbezÃ¼glich auch von der Holding Graz mitgeteilt wird, wurde die StraÃŸenbahnlinie 4 ab der Remise Alte PoststraÃŸe in Richtung Reininghaus aktuell ersatzlos eingestellt.

Umleitung bei Linie 65

Auch die Buslinie 65 ist betroffen. Sie wird laut Graz Linien im betroffenen Bereich groÃŸrÃ¤umig Ã¼ber die Strecke der Linie 62 umgeleitet. Wie lange die Sperren und die EinschrÃ¤nkungen im Ã¶ffentlichen Verkehr dauern werden, ist derzeit noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 16:28 Uhr aktualisiert