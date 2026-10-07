Ab 2026/27: Was sich bei der Schulkarte des Universalmuseums Joanneum Ã¤ndert

Seit dem Schuljahr 2006/2007 bringt die Schulkarte des Universalmuseums Joanneum Kinder und Jugendliche ins Museum und konnte in den vergangenen 20 Jahren mehr als 360.000 SchÃ¼ler fÃ¼r Museen begeistern.

Die SchÃ¼ler der drei Schulen, die bereits seit der EinfÃ¼hrung der Schulkarte Teil der Initiative sind â€“ MS/BG/BRG KlusemannstraÃŸe, Mittelschule Viktor Kaplan und Mittelschule SmartCity â€“, feierten gemeinsam mit Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel, das 20-jÃ¤hrige Bestehen

Die SchÃ¼ler der drei Schulen, die bereits seit der EinfÃ¼hrung der Schulkarte Teil der Initiative sind â€“ MS/BG/BRG KlusemannstraÃŸe, Mittelschule Viktor Kaplan und Mittelschule SmartCity â€“, feierten gemeinsam mit Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel, das 20-jÃ¤hrige Bestehen

Museen als selbstverstÃ¤ndlichen Lernort kennenzulernen und Kindern und Jugendlichen unabhÃ¤ngig von ihrem Elternhaus ZugÃ¤nge zu Kunst, Kultur, Natur und Geschichte zu erÃ¶ffnen: Mit diesem Ziel wurde im Schuljahr 2006/2007 die damalige â€žJoanneumskarte Schuleâ€œ eingefÃ¼hrt. In den vergangenen 20 Jahren konnten mit der Schulkarte mehr als 360.000 SchÃ¼ler erreicht und fÃ¼r Museen begeistert werden. Die Schulkarte gibt den teilnehmenden SchÃ¼ler die MÃ¶glichkeit, alle Museen des Universalmuseums Joanneum wÃ¤hrend eines gesamten Schuljahres beliebig oft zu besuchen.

Niederschwelliges Angebot

â€žAuÃŸerschulische Angebote sind nicht fÃ¼r alle Familien gleichermaÃŸen leistbar â€“ gerade der Schulbeginn ist oft mit hohen Kosten verbunden. Umso wichtiger ist es uns, mit diesem Angebot einen Museumsbesuch fÃ¼r alle Kinder und Jugendlichen finanziell zugÃ¤nglich zu machen. Gleichzeitig arbeiten wir verstÃ¤rkt daran, auch Schulen im lÃ¤ndlichen Raum noch besser zu unterstÃ¼tzen und ihnen einen Museumsbesuch zu ermÃ¶glichenâ€œ so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Gestartet wurde die Schulkarte 2006 unter dem Motto â€žJoanneum macht Schuleâ€œ mit 24 Schulen. Damals konnte sie fÃ¼r eine gesamte Schule erworben werden und umfasste den freien Eintritt sowie kostenlose einstÃ¼ndige Vermittlungsprogramme.

128 Schulen nutzten das Angebot

Ziel war von Beginn an, Kinder und Jugendliche mÃ¶glichst frÃ¼h Ã¼ber die Institution Schule mit Museen und ihren Inhalten vertraut zu machen, Schulen als starke Partner fÃ¼r das Museum zu gewinnen und dieses als auÃŸerschulischen Lernort noch stÃ¤rker fÃ¼r den Unterricht zu etablieren. Ein auÃŸerordentlicher Lernort wird etabliert Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte wurde das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. Einen wesentlichen Schritt gab es im Schuljahr 2022/2023: Aus der â€žJoanneumskarte Schuleâ€œ wurde die Schulkarte â€žEcht Klasse!â€œ. Gleichzeitig konnte die Karte erstmals nicht nur fÃ¼r eine gesamte Schule, sondern auch fÃ¼r einzelne Klassen bestellt werden. Im Schuljahr 2025/2026 nutzten bereits 128 Schulen dieses Angebot. Damit ist die Schulkarte heute ein etabliertes Instrument, um den Bildungsauftrag des Museums mit dem schulischen Lernen zu verbinden und durch wiederholte Museumsbesuche nachhaltige Beziehungen zu Schulen aufzubauen.

Das Ã¤ndert sich ab dem Schuljahr 2026/27

Zum 20-Jahr-JubilÃ¤um wird das Angebot noch einmal erweitert: Ab dem Schuljahr 2026/2027 sind mit der Schulkarte sowohl der Eintritt als auch sÃ¤mtliche regulÃ¤ren Vermittlungsprogramme in den Museen des Universalmuseums Joanneum wÃ¤hrend des gesamten Schuljahres kostenlos. Ausgenommen sind die Tierwelt Herberstein sowie Angebote mit Sonderpreisen im Ã–sterreichischen Freilichtmuseum StÃ¼bing. Spezialformate wie Online- oder Outreach-Programme sind fÃ¼r Inhaber der Schulkarte um 50 Prozent gÃ¼nstiger. 20 Jahre Museum als Klassenzimmer Ein besonderes DankeschÃ¶n anlÃ¤sslich des JubilÃ¤ums wurde drei Schulen MS/BG/BRG KlusemannstraÃŸe, Mittelschule Viktor Kaplan und Mittelschule SmartCity ausgesprochen: Sie bestellten die Schulkarte durchgehend seit ihrer EinfÃ¼hrung im Schuljahr 2006/2007 und sind damit seit 20 Jahren Teil der Erfolgsgeschichte. FÃ¼r diese auÃŸergewÃ¶hnliche Treue erhielten die drei Schulen ihre Schulkarte fÃ¼r das aktuelle Schuljahr kostenlos.

Angebot wird vielfach genutzt

Neben diesen gibt es zahlreiche weitere langjÃ¤hrige Stammkunden, die die Schulkarte bereits seit vielen Jahren nutzen und damit zeigen, welchen Stellenwert Museen als auÃŸerschulische Lernorte im Unterricht einnehmen kÃ¶nnen.â€žMit der Schulkarte verfolgt das Universalmuseum Joanneum seit 20 Jahren das zentrale Anliegen, jungen Menschen das Museum als Ort des Entdeckens und auÃŸerschulischen Lernens nÃ¤herzubringen. Das JubilÃ¤um macht deutlich, wie erfolgreich dieser Ansatz ist: Aus 24 teilnehmenden Schulen zu Beginn ist ein Angebot entstanden, mit dem in den vergangenen 20 Jahren mehr als 360.000 SchÃ¼ler*innen erreicht und fÃ¼r Museen begeistert werden konntenâ€œ, so die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel. Mehrfachbesuche ermÃ¶glichen es, unterschiedliche Themen und HÃ¤user kennenzulernen, Unterrichtsinhalte zu vertiefen und eine nachhaltige Beziehung zum Museum aufzubauen.

Â©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Bei der anschlieÃŸenden FÃ¼hrung durch die verschiedenen Museen konnten die SchÃ¼ler*innen ihre neue Schulkarte fÃ¼r das Jahr 2026/2027 gleich erstmals nutzen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert