Schwerer Arbeitsunfall in Graz: 40-JÃ¤hriger mit Kopf eingeklemmt

Ein 40-jÃ¤hriger Grazer hat sich am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Geidorf schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 8 Uhr auf einer Baustelle in der GoethestraÃŸe in Graz. Der 40 JÃ¤hrige war dort gemeinsam mit einem Kollegen auf einer ScherenhebebÃ¼hne mit der Montage von Deckenprofilen beschÃ¤ftigt.

Kopf zwischen HebebÃ¼hne und Decke eingeklemmt

Aus bislang nicht vollstÃ¤ndig geklÃ¤rter Ursache wurde der Arbeiter von der sich auf- und abwÃ¤rts bewegenden ScherenhebebÃ¼hne erfasst. Dabei wurde sein Kopf zwischen der BÃ¼hne und einer Betondecke eingeklemmt. Der 40-JÃ¤hrige erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins LKH Graz gebracht. Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, ist noch Gegenstand weiterer Erhebungen. Auch das Arbeitsinspektorat wurde Ã¼ber den Vorfall informiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 17:05 Uhr aktualisiert