Bagger grub 250-Kilo-Bombe aus: Neue Details zu Polizeieinsatz in Graz

Entwarnung nach dem Bombenfund in Graz: Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe beim KÃ¶flacher Bahnhof konnte erfolgreich entschÃ¤rft werden. SÃ¤mtliche SperrmaÃŸnahmen wurden aufgehoben.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurde am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten im Bereich der KÃ¶flachergasse eine Fliegerbombe entdeckt. Der Fund lÃ¶ste einen grÃ¶ÃŸeren Polizeieinsatz aus und sorgte auch fÃ¼r erhebliche EinschrÃ¤nkungen im Ã¶ffentlichen Verkehr. Nun liegen weitere Details der Polizei vor.

Bagger grub 250-Kilo-Bombe aus

Demnach wurde die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 15 Uhr von einem Bagger beim KÃ¶flacher Bahnhof ausgegraben. Nach dem Fund richteten die EinsatzkrÃ¤fte einen Sperrkreis von 200 Metern ein. Auch die Bahnstrecke der GKB wurde gesperrt. StraÃŸenbahn- und Busverbindungen in diesem Bereich waren ebenfalls betroffen. FÃ¼r den Individualverkehr wurden Ã¶rtliche Umleitungen eingerichtet. Neben zahlreichen Polizeistreifen war auch ein sachkundiges Organ (SKO) vor Ort.

EntschÃ¤rfung gegen 16.30 Uhr erfolgreich

Der Entminungsdienst nahm sich schlieÃŸlich des gefÃ¤hrlichen Fundes an. Gegen 16.30 Uhr konnte die Fliegerbombe erfolgreich entschÃ¤rft werden. Daraufhin wurden laut Polizei sÃ¤mtliche MaÃŸnahmen und Sperren wieder aufgehoben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 19:13 Uhr aktualisiert