Du bist nicht allein! Graz rÃ¼ckt seelische Gesundheit in den Mittelpunkt

Mit einem neuen digitalen Stadtplan, Veranstaltungen und zusÃ¤tzlichen Versorgungsangeboten will Graz psychische Gesundheit stÃ¤rker sichtbar machen. Rund um den 10. Oktober sind mehrere Aktionen geplant.

Unter dem Motto â€žDu bist nicht allein!â€œ widmet sich die Stadt Graz auch 2026 verstÃ¤rkt der seelischen Gesundheit. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern sollen bestehende Hilfsangebote bekannter gemacht und HÃ¼rden fÃ¼r Betroffene abgebaut werden. Eine Neuerung ist der â€žGrazer Stadtplan Seelische Gesundheitâ€œ. Er bietet erstmals einen digitalen Ãœberblick Ã¼ber psychosoziale Angebote und Einrichtungen in der Stadt. Ãœber einen QR-Code in einem neuen Folder gelangen Interessierte direkt zum Angebot.

Neue Angebote fÃ¼r psychische Gesundheit

Auch bei der Versorgung gibt es Neuerungen. Seit 26. JÃ¤nner 2026 steht laut Stadt erstmals Ã¶sterreichweit eine flÃ¤chendeckende, vollfinanzierte klinisch-psychologische Behandlung zur VerfÃ¼gung. Versicherte von Ã–GK, SVS und BVAEB kÃ¶nnen Ã¼ber die Plattform â€žpsyhelpâ€œ einen kassenfinanzierten Behandlungsplatz erhalten. Mit 1. Oktober wurde Graz zudem laut Aussendung zum grÃ¶ÃŸten Ã¶sterreichischen Ausbildungsstandort fÃ¼r Psychotherapie. Das Masterstudium Psychotherapie soll den Zugang zur Ausbildung erleichtern sowie QualitÃ¤t, ProfessionalitÃ¤t und Forschung stÃ¤rken. Erstmals sind seit diesem Schuljahr auch Schulpsychotherapeuten in einem AnstellungsverhÃ¤ltnis direkt im Ã¶sterreichischen Schulsystem tÃ¤tig. Zwei davon entfallen auf die Steiermark.

Grazer Uhrturm leuchtet grÃ¼n

Rund um den Welttag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober setzt Graz mehrere Aktionen. An diesem Tag wird etwa der Uhrturm grÃ¼n beleuchtet. GrÃ¼n gilt im Rahmen der Kampagne als Farbe der Hoffnung. Am 15. Oktober findet ab 14.30 Uhr auÃŸerdem der â€žTag der Seelischen Gesundheitâ€œ in der Arbeiterkammer statt. Dort kÃ¶nnen sich Besucher Ã¼ber Hilfs- und Beratungsangebote informieren und direkt mit verschiedenen Einrichtungen ins GesprÃ¤ch kommen. Auch ein PodiumsgesprÃ¤ch mit Betroffenen ist vorgesehen. Zum Programm gehÃ¶rt zudem die Initiative â€žPsychische Erkrankung & Kinoâ€œ. Gezeigt wird der Spielfilm â€žNur eine Frau â€“ A Regular Womanâ€œ, anschlieÃŸend ist eine moderierte Podiumsdiskussion geplant.

â€žMenschen Mut gebenâ€œ

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÃ–) betont, dass es fÃ¼r Menschen in psychisch belastenden Situationen mÃ¶glichst einfach sein mÃ¼sse, passende Hilfe zu finden. â€žWir wollen HÃ¼rden abbauen, Angebote sichtbar machen und Menschen Mut geben, sich UnterstÃ¼tzung zu holenâ€œ, so Krotzer.