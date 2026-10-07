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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Jakominiplatz.
Ein Radfahrer dÃ¼rfte mit einem Pkw zusammengestoÃŸen sein und dabei leichte Verletzungen erlitten haben.
Graz
07/10/2026
Kollision

Unfall: GroÃŸaufgebot an EinsatzkrÃ¤ften beim Jakominiplatz

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sorgten am Mittwochabend nahe dem Grazer Jakominiplatz fÃ¼r Aufsehen. Offenbar war ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 WÃ¶rter)
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Gegen 17 Uhr rÃ¼ckten Polizei, Rettung und Feuerwehr zur Kreuzung Joanneumring/Eisernes Tor aus. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren vor Ort, auch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Alarm wegen â€žregloser Personâ€œ

Grund fÃ¼r das groÃŸe Aufgebot dÃ¼rfte laut Kronen Zeitung eine ursprÃ¼ngliche Meldung Ã¼ber eine „reglose Person“ gewesen sein. Vor Ort stellte sich die Situation laut Bericht aber weniger dramatisch dar: Ein Radfahrer dÃ¼rfte mit einem Pkw zusammengestoÃŸen sein und dabei leichte Verletzungen erlitten haben. Der Mann wurde von den anwesenden SanitÃ¤tern versorgt.

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