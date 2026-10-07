Unfall: GroÃŸaufgebot an EinsatzkrÃ¤ften beim Jakominiplatz

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sorgten am Mittwochabend nahe dem Grazer Jakominiplatz fÃ¼r Aufsehen. Offenbar war ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert.

Ein Radfahrer dÃ¼rfte mit einem Pkw zusammengestoÃŸen sein und dabei leichte Verletzungen erlitten haben.

Ein Radfahrer dÃ¼rfte mit einem Pkw zusammengestoÃŸen sein und dabei leichte Verletzungen erlitten haben.

Gegen 17 Uhr rÃ¼ckten Polizei, Rettung und Feuerwehr zur Kreuzung Joanneumring/Eisernes Tor aus. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren vor Ort, auch zwei Fahrzeuge der Feuerwehr kamen zum Einsatz.

Alarm wegen â€žregloser Personâ€œ

Grund fÃ¼r das groÃŸe Aufgebot dÃ¼rfte laut Kronen Zeitung eine ursprÃ¼ngliche Meldung Ã¼ber eine „reglose Person“ gewesen sein. Vor Ort stellte sich die Situation laut Bericht aber weniger dramatisch dar: Ein Radfahrer dÃ¼rfte mit einem Pkw zusammengestoÃŸen sein und dabei leichte Verletzungen erlitten haben. Der Mann wurde von den anwesenden SanitÃ¤tern versorgt.