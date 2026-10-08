Brand auf Grazer Hochhaus-Dach: Arbeiter verhindern Schlimmeres

Bei Sanierungsarbeiten auf einem Hochhaus in der Froschaugasse in Graz ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Arbeiter griffen sofort zu FeuerlÃ¶schern und konnten so Schlimmeres verhindern.

Bei Dachsanierungsarbeiten auf einem Hochhaus in Graz brach ein Feuer aus. Arbeiter konnten die Flammen mit FeuerlÃ¶schern eindÃ¤mmen. 25 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Bei Dachsanierungsarbeiten auf einem Hochhaus in Graz brach ein Feuer aus. Arbeiter konnten die Flammen mit FeuerlÃ¶schern eindÃ¤mmen. 25 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Bei einem Hochhaus in der Froschaugasse in Graz ist es am Mittwoch, dem 7. Oktober, zu einem Brand gekommen. WÃ¤hrend einer Dachsanierung geriet ein Teil der Dachkonstruktion in Flammen. AuslÃ¶ser waren FlÃ¤mmarbeiten, die im Zuge der Sanierung durchgefÃ¼hrt wurden. Die Berufsfeuerwehr Graz erklÃ¤rt dazu: â€žBei einem Hochhaus in der Froschaugasse ist durch FlÃ¤mmarbeiten im Zuge einer Dachsanierung ein Teil der Dachkonstruktion in Brand geraten.â€œ

Arbeiter greifen ein

Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, reagierten die anwesenden Arbeiter. Sie griffen zu FeuerlÃ¶schern und konnten die Flammen eindÃ¤mmen. â€žDurch das beherzte Eingreifen der anwesenden Arbeiter konnte die Brandausbreitung mittels FeuerlÃ¶scher eingedÃ¤mmt werdenâ€œ, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Damit war die Gefahr allerdings noch nicht vollstÃ¤ndig gebannt.

25 Mann im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Graz Ã¼bernahm schlieÃŸlich die weiteren LÃ¶scharbeiten. DafÃ¼r nutzten die EinsatzkrÃ¤fte die im GebÃ¤ude installierte, wasserfÃ¼hrende Steigleitung. â€žDer Brand konnte durch die Vornahme einer LÃ¶schleitung – von der im Haus installierten (nassen) Steigleitung – gelÃ¶scht werdenâ€œ, heiÃŸt es seitens der Feuerwehr. Aufgrund der besonderen Einsatzlage wurde zudem eine TeleskopmastbÃ¼hne (TMB 54) in Stellung gebracht. Insgesamt standen 25 Mann der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Verletzt wurde niemand.