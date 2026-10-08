Protest vor steirischem Landhaus geplant: Initiative wehrt sich gegen SparplÃ¤ne

Am Donnerstag prÃ¤sentiert die steirische Landesregierung ihre KÃ¼rzungsplÃ¤ne. Zeitgleich ruft die Initiative #Steiermarkretten zu einer ersten Protestaktion vor dem Grazer Landhaus auf.

Die Initiative #Steiermarkretten ruft am Donnerstag zu einer Protestaktion vor dem Grazer Landhaus auf, um gegen die geplanten KÃ¼rzungen der Landesregierung ein Zeichen zu setzen.

Die Initiative #Steiermarkretten ruft am Donnerstag zu einer Protestaktion vor dem Grazer Landhaus auf, um gegen die geplanten KÃ¼rzungen der Landesregierung ein Zeichen zu setzen.

Am heutigen Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, will Finanzlandesrat EhrenhÃ¶fer die KÃ¼rzungsplÃ¤ne der blau-schwarzen Landesregierung vorstellen. Die Pressekonferenz ist fÃ¼r 11 Uhr angesetzt. Doch die geplanten Einsparungen stoÃŸen bereits im Vorfeld auf Widerstand. Die Initiative #Steiermarkretten ruft deshalb zu einer ersten Protestaktion vor dem Grazer Landhaus auf. Zwischen 10 und 12 Uhr wollen die Beteiligten in der Herrengasse 16 auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

Millionen einsparen

Hintergrund sind die finanziellen Herausforderungen des Landes Steiermark. Bereits im April 2026 wurde laut Medienberichten bekannt, dass das Land im Jahr 2027 nach Angaben von Finanzlandesrat EhrenhÃ¶fer 377 Millionen Euro einsparen muss. Welche konkreten Auswirkungen das auf die BevÃ¶lkerung haben wird, ist laut der Initiative derzeit noch nicht abschÃ¤tzbar. Die Beteiligten befÃ¼rchten allerdings, dass weitere KÃ¼rzungen vor allem jene Bereiche treffen kÃ¶nnten, die bereits in der Vergangenheit von Einsparungen betroffen waren.

Sorge um Angebote

Konkret verweist die Initiative auf bisherige KÃ¼rzungen im Sozial-, Kultur-, Gesundheits-, Integrations-, Jugend-, Bildungs- und LGBTQIA+-Bereich. Sie befÃ¼rchtet, dass dort erneut eingespart werden kÃ¶nnte. Aus Sicht der Beteiligten hÃ¤tte das direkte Folgen fÃ¼r die Menschen in der Steiermark. Weniger finanzielle Mittel kÃ¶nnten demnach auch weniger Angebote, UnterstÃ¼tzung und Leistungen bedeuten. Statt weiterer KÃ¼rzungen fordert die Initiative eine deutliche ErhÃ¶hung der finanziellen Mittel fÃ¼r bereits betroffene Bereiche sowie eine ausreichende Finanzierung entsprechender Organisationen.

Protest soll wachsen

Hinter #Steiermarkretten stehen laut eigenen Angaben Vertreter zahlreicher steirischer Organisationen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um Ã¶ffentlich gegen die KÃ¼rzungspolitik aufzutreten und gemeinsam Druck auf die Landesregierung auszuÃ¼ben. Die Aktion am Donnerstag soll dabei den Auftakt bilden. Bis zum geplanten Budgetbeschluss im Dezember 2026 will die Initiative die verbleibende Zeit fÃ¼r weiteren Widerstand nutzen. Weitere Informationen gibt es unter www.steiermarkretten.at.