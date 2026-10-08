Arnold Schwarzenegger schlÃ¼pft fÃ¼r neuen Film in ungewohnte Rolle

Arnold Schwarzenegger Ã¼berrascht mit einem vÃ¶llig neuen Auftritt! Im Film â€žGeklaute Weihnachtenâ€œ steht der gebÃ¼rtige Steirer gemeinsam mit â€žReacherâ€œ-Star Alan Ritchson vor der Kamera. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

â€žI’ll be back!â€œ – das hat Arnold Schwarzenegger als Terminator einst versprochen. Und siehe da: Arnie ist zurÃ¼ck! Diesmal allerdings nicht mit Sonnenbrille und Lederjacke, sondern im roten Weihnachtsmantel. In der neuen KomÃ¶die â€žGeklaute Weihnachtenâ€œ tauscht der gebÃ¼rtige Steirer seine Rolle als Actionheld gegen einen weiÃŸen Rauschebart. Doch mit einer stillen Nacht wird es fÃ¼r den Hollywood-Star wohl nichts. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten verschwindet nÃ¤mlich sein magischer Geschenkesack. Und ohne den dÃ¼rfte die Bescherung ziemlich mager ausfallen. Also heiÃŸt es fÃ¼r den Weihnachtsmann: Ã„rmel hochkrempeln und den Langfingern hinterher!

Muskelkraft im Doppelpack

Alleine muss sich Schwarzenegger allerdings nicht auf die Jagd machen. UnterstÃ¼tzung bekommt er von niemand Geringerem als Alan Ritchson, bekannt aus der erfolgreichen Actionserie â€žReacherâ€œ. Der Schauspieler ist normalerweise dafÃ¼r zustÃ¤ndig, BÃ¶sewichte mit seinen FÃ¤usten zur Vernunft zu bringen. In â€žGeklaute Weihnachtenâ€œ spielt er allerdings einen ehemaligen Dieb. Und genau den kann der Weihnachtsmann jetzt bestens gebrauchen. Zwei Hollywood-Muskelpakete auf gemeinsamer Mission? Da dÃ¼rften selbst die hÃ¤rtesten Weihnachtsmuffel groÃŸe Augen machen.

Wer war unartig?

Besonders kurios ist allerdings, wie der Weihnachtsmann seinen ungewÃ¶hnlichen Helfer findet. Statt eine Vermisstenanzeige aufzugeben, wirft er einen Blick auf seine Liste der unartigen Kinder. Dort stÃ¶ÃŸt er auf den ehemaligen Dieb, der ihm bei der Suche nach dem verschwundenen Geschenkesack helfen soll. Ein Mann mit krimineller Vergangenheit soll also ausgerechnet Weihnachten retten. Ob der ehemalige Langfinger seine FÃ¤higkeiten diesmal fÃ¼r einen guten Zweck einsetzen kann? Der erste Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf die turbulente Suche. Eines ist jedenfalls klar: Bei diesem Weihnachtsmann dÃ¼rfte sich so mancher Ganove lieber nicht auf die unartige Liste setzen lassen.

Prominente Bescherung

Auch abseits der beiden MuskelmÃ¤nner hat die WeihnachtskomÃ¶die einiges an bekannten Gesichtern zu bieten. Regie fÃ¼hrt Adam Shankman, der unter anderem fÃ¼r â€žHairsprayâ€œ bekannt ist. Vor der Kamera stehen auÃŸerdem Awkwafina, Jane Krakowski, Ken Jeong, Liza Koshy, Kyle Mooney und Adrian Martinez. FÃ¼r reichlich prominente Gesellschaft ist damit gesorgt. Ob die Schauspieler auch gemeinsam fÃ¼r ein wahres Gag-Feuerwerk sorgen, bleibt abzuwarten.

Arnie kommt im Advent

Lange mÃ¼ssen sich Weihnachtsfans jedenfalls nicht mehr gedulden. Am 2. Dezember 2026 landet â€žGeklaute Weihnachtenâ€œ auf Amazon Prime Video. Der erste Trailer macht bereits Lust auf eine etwas andere Bescherung. Statt Rentieren und gemÃ¼tlicher Weihnachtsstimmung stehen diesmal zwei echte Action-Schwergewichte im Mittelpunkt. Und wer weiÃŸ: Vielleicht wird aus dem berÃ¼hmten â€žHasta la vista, babyâ€œ am Ende ja noch ein krÃ¤ftiges â€žHo, ho, ho!â€œ