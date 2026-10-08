TikTok-Falle: Menschen mit ADHS verlieren besonders leicht die Zeit

Ein Video noch, dann ist Schluss? FÃ¼r Menschen mit ADHS ist das oft leichter gesagt als getan. Eine Studie der TU Graz zeigt, warum Kurzvideos zur Zeitfalle werden und welche Folgen das haben kann.

Du schaust ein kurzes Video, wischst weiter und schon lÃ¤uft das nÃ¤chste. Auf Plattformen wie TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts nimmt die Flut an Videos scheinbar kein Ende. Denn die Programme schlagen automatisch immer neue Inhalte vor, die zu deinen Interessen passen. Wann Schluss ist, entscheidest du selbst – zumindest in der Theorie. Eine neue Studie der Technischen UniversitÃ¤t Graz (TU Graz) zeigt nÃ¤mlich, dass Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/HyperaktivitÃ¤tsstÃ¶rung (ADHS) besonders schwer aus dieser Endlosschleife aussteigen kÃ¶nnen.

Wenn Minuten verfliegen

FÃ¼r die Untersuchung wurden 302 Personen befragt. Dabei zeigte sich: Menschen mit und ohne ADHS fanden die vorgeschlagenen Videos gleichermaÃŸen interessant. Doch beim ZeitgefÃ¼hl gingen die Erfahrungen deutlich auseinander. Personen mit ADHS verloren beim Scrollen besonders hÃ¤ufig den Ãœberblick darÃ¼ber, wie viel Zeit bereits vergangen war. Sie blieben dadurch oft wesentlich lÃ¤nger am Handy als ursprÃ¼nglich geplant. Die Forschenden sprechen von einer sogenannten â€žEngagement-Falleâ€œ, bei der die Aufmerksamkeit so stark gebunden wird, dass das bewusste AufhÃ¶ren immer schwerer fÃ¤llt.

SchuldgefÃ¼hle danach

Doch die verlorene Zeit ist nicht die einzige Folge. Auch nachdem das Handy weggelegt wurde, blieb bei vielen Betroffenen ein ungutes GefÃ¼hl zurÃ¼ck. Die Studie zeigt, dass Menschen mit ADHS nach dem Anschauen von Kurzvideos hÃ¤ufig Reue und SchuldgefÃ¼hle empfinden. Sie Ã¤rgern sich Ã¼ber die verbrachte Zeit, lassen geplante Aufgaben liegen und berichten von schlechterer Stimmung. â€žUnsere Erkenntnisse belegen, dass auf Engagement optimierte Empfehlungssysteme eine unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige emotionale und verhaltensbezogene Belastung fÃ¼r Menschen mit ADHS darstellenâ€œ, erklÃ¤rt Studienleiterin Elisabeth Lex von der TU Graz.

Â©Lunghammer – TU Graz Elisabeth Lex ist Professorin fÃ¼r Human Computer Interfaces and Inclusive Technologies an der TU Graz.

Ende in Sicht?

Damit aus wenigen Minuten nicht unbemerkt Stunden werden, sehen die Forschenden auch die Betreiber der Plattformen in der Verantwortung. Die Teilnehmenden zeigten Interesse an einfachen Hilfen, etwa einer festen HÃ¶chstzahl an Videos pro Sitzung oder einer dauerhaft sichtbaren Zeitanzeige. Solche Funktionen kÃ¶nnten es erleichtern, den eigenen Konsum besser zu steuern. Denn nicht nur die Inhalte, sondern auch die Gestaltung der Plattformen beeinflusst, wie lange Menschen am Bildschirm bleiben. Die Forschenden fordern deshalb LÃ¶sungen, die stÃ¤rker auf die BedÃ¼rfnisse unterschiedlicher Nutzer eingehen.

Plattformen im Visier

WÃ¤hrend die TU Graz mÃ¶gliche LÃ¶sungen aufzeigt, wÃ¤chst auch der rechtliche Druck auf groÃŸe Plattformbetreiber. Im MÃ¤rz 2026 wurden Meta und Google in den USA von einer Jury fÃ¼r fahrlÃ¤ssig befunden und zu insgesamt sechs Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt. Auch die EU beschÃ¤ftigt sich mit der Gestaltung sozialer Netzwerke. Die EuropÃ¤ische Kommission stellte im Februar 2026 bei TikTok sowie im Juli 2026 bei Instagram und Facebook vorlÃ¤ufige VerstÃ¶ÃŸe gegen den Digital Services Act fest. Im Mittelpunkt stehen unter anderem endloses Scrollen, automatisch startende Videos und persÃ¶nliche Empfehlungen. Die Grazer Studie wird Ende Oktober 2026 bei einer internationalen Konferenz in Portugal vorgestellt und ist fÃ¼r eine Auszeichnung als beste wissenschaftliche Arbeit nominiert.