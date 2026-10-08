Vier BrÃ¤nde in Graz gelegt: VerdÃ¤chtiger war selbst bei der Feuerwehr

Vier brennende MistkÃ¼bel hielten am Mittwochabend die EinsatzkrÃ¤fte in Graz auf Trab. Ein 30-jÃ¤hriger VerdÃ¤chtiger wurde festgenommen. Er war selbst bei der Feuerwehr tÃ¤tig und wurde erst Ende Juli aus der Haft entlassen.

Gleich an mehreren Orten in der Grazer Innenstadt kam es am Mittwochabend, dem 7. Oktober 2026, zu BrÃ¤nden. Zwischen 20 und 21.45 Uhr standen insgesamt vier MistkÃ¼bel in der Sporgasse, Hofgasse und Herrengasse in Flammen. Die betroffenen MistkÃ¼bel befanden sich in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses sowie in InnenhÃ¶fen. Dabei wurden InnenrÃ¤ume und Hausmauern stark beschÃ¤digt. Die Grazer Berufsfeuerwehr rÃ¼ckte mit rund 26 EinsatzkrÃ¤ften und sechs Fahrzeugen aus und konnte die BrÃ¤nde lÃ¶schen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Brandmelder zerstÃ¶rt

Doch die brennenden MistkÃ¼bel waren nicht die einzigen VorfÃ¤lle an diesem Abend. ZusÃ¤tzlich wurden vier Brandmelder mutwillig eingeschlagen, darunter auch einer in einer Tiefgarage. Dadurch wurde ein Fehlalarm ausgelÃ¶st. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf. Eine Videoaufzeichnung brachte die Beamten schlieÃŸlich auf die Spur eines VerdÃ¤chtigen.

VerdÃ¤chtiger gesteht

Ein 30-jÃ¤hriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld in NiederÃ¶sterreich konnte in unmittelbarer NÃ¤he angetroffen werden. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Bei seiner ersten Befragung zeigte sich der Mann gestÃ¤ndig. Auch zu seinem mÃ¶glichen Motiv machte er Angaben: Laut Landespolizeidirektion Steiermark erklÃ¤rte er, „dass er seit seiner Kindheit bei der freiwilligen Feuerwehr tÃ¤tig war und ihn Feuer faszinieren wÃ¼rde“. Bei der spÃ¤teren Beschuldigtenvernehmung verweigerte er allerdings jegliche Auskunft.

Erst aus Haft entlassen

Besonders auffÃ¤llig ist auch die Vorgeschichte des 30-JÃ¤hrigen. Wie weitere Ermittlungen ergaben, war der TatverdÃ¤chtige erst Ende Juli 2026 wegen einschlÃ¤giger Delikte aus der Haft entlassen worden. Nun steht er erneut im Verdacht, mehrere Brandstiftungen versucht, SachbeschÃ¤digungen begangen und Notzeichen missbraucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.