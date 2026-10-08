Flughafen Graz: Beliebtes Urlaubsziel wird wieder angeflogen

Gute Nachrichten fÃ¼r Urlauber aus Graz und der Steiermark: Ab Sommer 2027 gibt es wieder eine direkte Flugverbindung zu einem beliebten Sonnenziel. In der Hauptreisezeit wird das Angebot sogar erweitert.

Wer seinen Sommerurlaub 2027 bereits plant, darf sich Ã¼ber eine neue Flugverbindung ab Graz freuen. Ab 1. April 2027 Ã¼bernimmt die Ã¤gyptische Fluglinie Air Cairo in Zusammenarbeit mit SunExpress Airlines die DirektflÃ¼ge zwischen Graz und Hurghada in Ã„gypten. Damit ist das beliebte Urlaubsziel am Roten Meer auch im kommenden Sommer wieder direkt ab Graz erreichbar. Zum Start wird die Strecke einmal wÃ¶chentlich, jeweils donnerstags, bedient.

Mehr FlÃ¼ge im Sommer

In der Hauptreisezeit wird das Angebot sogar ausgebaut. Zwischen 5. Juli und 6. September 2027 gibt es neben dem Donnerstag eine weitere Verbindung am Montag. Somit kÃ¶nnen Urlauber in diesem Zeitraum zweimal pro Woche direkt von Graz nach Hurghada fliegen. Die Strecke zÃ¤hlt bereits seit Jahren zu den gefragten Urlaubszielen am Flughafen Graz. â€žHurghada gehÃ¶rt aufgrund der vielen Sonnentage und den vielseitigen AktivitÃ¤tsmÃ¶glichkeiten ganzjÃ¤hrig zu den beliebtesten Strecken ab Grazâ€œ, informiert Wolfgang Grimus, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Graz Airport.

Buchungen sind mÃ¶glich

Hinter der Verbindung steht eine Zusammenarbeit, die bereits seit 2021 besteht. WÃ¤hrend SunExpress Airlines unter anderem die Streckenplanung, den Vertrieb und die Vermarktung Ã¼bernimmt, ist Air Cairo fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung der FlÃ¼ge und den Service an Bord zustÃ¤ndig. Gebucht werden kÃ¶nnen die FlÃ¼ge Ã¼ber die Internetseite von SunExpress, in ReisebÃ¼ros oder bei Reiseveranstaltern. Neben den bestehenden Antalya-Verbindungen erweitert sich damit das Urlaubsangebot ab Graz um eine weitere Direktverbindung.

Sonne, Meer und WÃ¼ste

Warum Hurghada bei Urlaubern so beliebt ist, zeigt ein Blick auf die Region. Mehr als 300 Sonnentage im Jahr, das Rote Meer und zahlreiche WassersportmÃ¶glichkeiten locken nach Ã„gypten. Unter Wasser warten farbenfrohe Korallen und Fische, mit etwas GlÃ¼ck lassen sich auch SchildkrÃ¶ten und Delfine beobachten. Wer lieber an Land unterwegs ist, kann die WÃ¼stenlandschaft bei AusflÃ¼gen mit dem Kamel, Auto oder Quad erkunden. Auch kulturell gibt es einiges zu entdecken: Das 2020 erÃ¶ffnete Ã„gyptische Museum in Hurghada zeigt AusstellungsstÃ¼cke von der Zeit der alten Ã„gypter bis in die Neuzeit. DarÃ¼ber hinaus sind AusflÃ¼ge zu den berÃ¼hmten Tempelanlagen von Karnak und Luxor mÃ¶glich.