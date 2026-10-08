Bittere Heimniederlage: HSG Graz verliert gegen Fivers Margareten

Die HSG Holding Graz musste sich am Mittwochabend im Raiffeisen Sportpark knapp geschlagen geben. Gegen den HC Fivers WAT Margareten setzte es eine 34:37-Niederlage.

In der MEHRLEBEN HLA Meisterliga lieferten sich die Grazer und die GÃ¤ste aus Wien ein spannendes Duell. In der ersten Halbzeit konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen. Matic Kotar sorgte kurz vor der Pause fÃ¼r den 20:20-Ausgleich.

Vergebene Chancen kosten den Sieg

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Wiener den besseren Start und gingen mit drei Toren in FÃ¼hrung. Die HSG kÃ¤mpfte sich zwar immer wieder heran, scheiterte jedoch mehrfach an der Latte und am gegnerischen TorhÃ¼ter. Auch zwei vergebene Siebenmeter erschwerten die Aufholjagd. Am Ende mussten sich die Grazer mit 34:37 geschlagen geben. Erfolgreichster HSG-Werfer war Nemanja Belos mit elf Treffern, gefolgt von Markus Hofer mit sieben Toren.

NÃ¤chstes Spiel bereits am Samstag

â€žWir haben heute bis zur letzten Sekunde gekÃ¤mpftâ€œ, erklÃ¤rte HSG-Spieler Maxi Kolouch nach der Partie. Die mangelnde Chancenverwertung und nachlassende KrÃ¤fte hÃ¤tten letztlich den Ausschlag gegeben. Viel Zeit zur Erholung bleibt nicht: Bereits am Samstag trifft die HSG Graz auf Atzgersdorf.