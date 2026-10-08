Von einem Adventmarkt Ã¼ber ein WLAN-freies BÃ¼chercafÃ© bis hin zu kreativen Pop-up-Stores: Die Stadt Graz hat zwÃ¶lf Projekte ausgewÃ¤hlt, die fÃ¼r mehr Leben in der Innenstadt sorgen sollen.

Mit dem FÃ¶rderprogramm â€žImpulse fÃ¼r die Grazer Innenstadtâ€œ will die Stadt neue Ideen unterstÃ¼tzen, Besucher anziehen und leerstehende GeschÃ¤ftsflÃ¤chen wieder nutzbar machen.

Mit dem FÃ¶rderprogramm â€žImpulse fÃ¼r die Grazer Innenstadtâ€œ will die Stadt neue Ideen unterstÃ¼tzen, Besucher anziehen und leerstehende GeschÃ¤ftsflÃ¤chen wieder nutzbar machen.

Mit dem FÃ¶rderprogramm â€žImpulse fÃ¼r die Grazer Innenstadtâ€œ will die Stadt neue Ideen unterstÃ¼tzen, Besucher anziehen und leerstehende GeschÃ¤ftsflÃ¤chen wieder nutzbar machen. Das Interesse war groÃŸ: Insgesamt 88 Projekte wurden eingereicht, 35 davon einer Fachjury prÃ¤sentiert. Nun stehen die zwÃ¶lf ausgewÃ¤hlten Vorhaben fest.

Neue CafÃ©s und kreative Treffpunkte

Zu den Projekten zÃ¤hlt das BÃ¼chercafÃ© â€žTRA ARTâ€œ von Adeva Graz, das am 23. Oktober in der BÃ¼rgergasse 8â€“10 erÃ¶ffnet. Auf WLAN wird dort bewusst verzichtet, um einen Ort zum Lesen und Entspannen zu schaffen. Bereits am 8. Oktober Ã¶ffnet das â€žartsip Craft CafÃ©â€œ in der JakoministraÃŸe 3â€“5. Dort stehen gemeinsames Basteln, Workshops und persÃ¶nliche Begegnungen im Mittelpunkt. Auch leerstehende GeschÃ¤ftslokale sollen wieder genutzt werden: â€žDogdays of Summerâ€œ plant Pop-up-MÃ¤rkte mit Vintage-Kleidung, Schmuck und handgefertigten Produkten an vier verschiedenen Standorten.

Adventmarkt und Aktionstag geplant

FÃ¼r vorweihnachtliche Stimmung soll der alternative Adventmarkt â€žPink X-Masâ€œ der RosaLila PantherInnen sorgen. Er findet von 20. November bis 24. Dezember am Esperantoplatz statt und Ã¶ffnet tÃ¤glich ab 14 Uhr â€“ bei Regen bleibt er geschlossen. Bereits am 16. Oktober verwandelt der Aktionstag â€žAnnenvibesâ€œ die AnnenstraÃŸe in eine VeranstaltungsflÃ¤che mit Aktionen, Verkostungen und Gewinnspielen. Weitere Projekte umfassen unter anderem SpielmÃ¶glichkeiten am Lendplatz, digitale Orientierungshilfen fÃ¼r EinkaufsmÃ¶glichkeiten, einen Ãœberblick Ã¼ber Mittagsangebote sowie Yoga, Diskussionsveranstaltungen und Kunst im Ã¶ffentlichen Raum.

Â© Stadt Graz/Fischer PrÃ¤sentation des abgeschlossenen FÃ¶rdercalls.

Innenstadt langfristig stÃ¤rken

Wirtschaftsstadtrat RenÃ© Apfelknab sieht in den Projekten einen wichtigen Beitrag zur Belebung des Stadtzentrums. â€žEine lebendige Innenstadt braucht Menschen, die Ideen haben, investieren und etwas bewegen wollenâ€œ, betont er. Auch Citymanagerin Elisa-Maria Steinberger hebt die Vielfalt der eingereichten Ideen hervor. Ziel sei es, die Innenstadt gemeinsam mit Unternehmen, Vereinen und Initiativen langfristig attraktiver zu gestalten.