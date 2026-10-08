Grazer Park bekommt neuen Namen: Das steckt dahinter

Aus dem bisherigen ORF-Park in Graz-St. Peter wird der Emil-Breisach-Park. Mit der Umbenennung wÃ¼rdigt die Stadt einen Mann, der die steirische Kultur- und Medienlandschaft Ã¼ber Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet hat.

Eine bekannte GrÃ¼nanlage in Graz trÃ¤gt ab sofort einen neuen Namen: Der rund sieben Hektar groÃŸe ORF-Park beim ORF-Landesstudio Steiermark heiÃŸt nun offiziell Emil-Breisach-Park. Am Donnerstag, dem 8. Oktober, wurde die neue Parktafel bei einem Festakt enthÃ¼llt. Zahlreiche Wegbegleiter sowie Vertreter aus Kultur, Medien und Politik waren bei der Feier dabei. Die Initiative zur Umbenennung kam von der Akademie Graz und dem ORF Steiermark. Bereits im Juni hatte der Grazer Gemeinderat einstimmig zugestimmt.

Ein Mann, der Graz kulturell prÃ¤gte

Emil Breisach wurde 1923 in Stockerau geboren und Ã¼bersiedelte 1933 nach Graz. Von 1967 bis 1988 leitete er als Intendant das ORF-Landesstudio Steiermark. DarÃ¼ber hinaus war er Schriftsteller, Theaterregisseur und FÃ¶rderer zahlreicher Kulturprojekte. Sein Wirken ist bis heute in Graz sichtbar: Breisach war unter anderem Wegbereiter des Forum Stadtpark, des steirischen herbst, des ORF-musikprotokolls und von La Strada. Im Jahr 1987 grÃ¼ndete er auÃŸerdem die Akademie Graz, die 2027 ihr 40-jÃ¤hriges Bestehen feiert. Breisach verstarb 2015.

â€žEin groÃŸer FÃ¶rderer von Kunst und Kulturâ€œ

BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr wÃ¼rdigte bei der Namensgebung seine Verdienste: â€žEmil Breisach war ein groÃŸer FÃ¶rderer von Kunst und Kultur und hat unsere Stadt in vielerlei Hinsicht geprÃ¤gt.â€œ Viele heute bekannte Einrichtungen und Projekte seien durch seine Initiative oder UnterstÃ¼tzung entstanden. Auch VizebÃ¼rgermeisterin Judith Schwentner betonte die Bedeutung der Ehrung: â€žUmso schÃ¶ner ist es, dass nun erstmals ein Ort in Graz seinen Namen trÃ¤gt.â€œ Dass ausgerechnet die Parkanlage beim ORF nach ihm benannt werde, sei ein besonderes Zeichen der WertschÃ¤tzung.

Â©Stadt Graz/Fischer

â€žEin groÃŸer BÃ¼rger dieser Stadtâ€œ

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch erinnerte ebenfalls an Breisachs auÃŸergewÃ¶hnliches Engagement. Er habe das Landesstudio zu einer kulturellen Kreativwerkstatt entwickelt und sei ein wichtiger Ideengeber gewesen. â€žBreisach war ein groÃŸer KulturfÃ¶rderer, Ideengeber, eine motivierende FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit, ein Menschenfreund; kurzum ein groÃŸer BÃ¼rger dieser Stadtâ€œ, so Koch. Mit dem Emil-Breisach-Park soll die Erinnerung an den 2015 verstorbenen Kulturpionier dauerhaft im Grazer Stadtbild verankert werden.