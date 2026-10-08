30. Grazer Biofest: Mehr als 25 Betriebe prÃ¤sentierten ihre SpezialitÃ¤ten

Bio-Brezn, regionale SpezialitÃ¤ten und jede Menge Informationen: Das Grazer Biofest feierte sein 30-jÃ¤hriges JubilÃ¤um. Zwei Tage lang drehte sich am Hauptplatz alles um die biologische Landwirtschaft.

Am 1. und 2. Oktober verwandelte sich der Grazer Hauptplatz in einen Treffpunkt fÃ¼r Bio-Fans.

Am 1. und 2. Oktober verwandelte sich der Grazer Hauptplatz in einen Treffpunkt fÃ¼r Bio-Fans.

Am 1. und 2. Oktober verwandelte sich der Grazer Hauptplatz in einen Treffpunkt fÃ¼r Bio-Fans. Unter dem Motto â€žDie Wies’n der Vielfaltâ€œ lud BIO AUSTRIA Steiermark zum mittlerweile 30. Grazer Biofest. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, regionale Produkte zu verkosten und mehr Ã¼ber nachhaltige Landwirtschaft zu erfahren.

Mehr als 25 Bio-Betriebe prÃ¤sentierten ihre Produkte

ErÃ¶ffnet wurde das JubilÃ¤umsfest mit einem traditionellen Bieranstich durch BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr, Landwirtschaftskammer-PrÃ¤sident Andreas Steinegger und BIO AUSTRIA Steiermark-Obmann Thomas Gschier. AnschlieÃŸend prÃ¤sentierten mehr als 25 steirische Bio-Betriebe ihre SpezialitÃ¤ten. Das Angebot reichte von Bio-Brezn und WeiÃŸwÃ¼rsten Ã¼ber regionales Bier bis hin zu Bio-Tofu, Fleisch vom Freilandschwein und sÃ¼ÃŸen KÃ¶stlichkeiten. Ein Musikprogramm sorgte zusÃ¤tzlich fÃ¼r Feststimmung.

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Warum Bienen so wichtig sind

Neben dem kulinarischen Angebot stand auch die Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Verschiedene Informationsstationen beschÃ¤ftigten sich mit Artenvielfalt, Klimaschutz und gesunden BÃ¶den. Besonders anschaulich wurde die Bedeutung von Bienen und anderen BestÃ¤ubern dargestellt: Ein FrÃ¼hstÃ¼ckstisch zeigte, wie unterschiedlich unser Lebensmittelangebot mit und ohne Bienen aussehen wÃ¼rde.

Bio-Produkte aus der Steiermark entdecken

Nachhaltigkeit spielt beim Grazer Biofest seit Jahren eine wichtige Rolle. Bereits 2017 und 2019 wurde die Veranstaltung von Green Events Austria als nachhaltigste Veranstaltung Ã–sterreichs ausgezeichnet. Wer auch abseits des Festes regionale Bio-Produkte kaufen mÃ¶chte, findet im neu aufgelegten Bio-EinkaufsfÃ¼hrer Steiermark rund 240 Bezugsquellen. Eine digitale Ãœbersicht bietet auÃŸerdem die Plattform biomap.at.