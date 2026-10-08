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/ Â©BMI/ Egon Weissheimer / KK
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto und Polizeibus bei Tag im Einsatz.
Nun Ã¤uÃŸerte sich auch das betroffene Unternehmen zum Vorfall.
Graz
08/10/2026
Polizeieinsatz

Nach Drogenrazzia in Grazer Szenelokal: Betreiber meldet sich zu Wort

Nach der Razzia in einem Grazer Szenelokal Ã¤uÃŸert sich nun der Inhaber. Er nennt Details zu den Festnahmen sowie Suchtmittelfunden und betont, dass weder das Unternehmen noch die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung unter Verdacht stehen.

von Anja Mandler
2 Minuten Lesezeit(346 WÃ¶rter)
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Wie 5 Minuten bereits berichtete, fÃ¼hrte das Landeskriminalamt Steiermark nach umfangreichen Ermittlungen einen Einsatz in einem Grazer Szenelokal durch. Laut Polizei wurden dabei insgesamt sechs TatverdÃ¤chtige festgenommen und mehrere Suchtmittel sichergestellt. Nun Ã¤uÃŸerte sich auch das betroffene Unternehmen zum Vorfall.

Drogen-Razzia in Graz: Inhaber meldet sich zu Wort

In einer Aussendung betont der Inhaber, dass sich die Ermittlungen „ausschlieÃŸlich gegen einzelne, zum Teil ehemalige Mitarbeiter“ richten wÃ¼rden. Weder das Unternehmen selbst noch dessen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung seien Beschuldigte oder stÃ¼nden im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Auch zur Zahl der Festnahmen werden nÃ¤here Details genannt. Demnach seien im Zusammenhang mit dem Lokal „lediglich drei Personen festgenommen worden“. Eine davon sei nach wenigen Tagen wieder freigelassen worden, weil sich der Verdacht nicht erhÃ¤rtet habe. Das Verfahren gegen diese Person sei mittlerweile eingestellt worden. Im Polizeibericht war ursprÃ¼nglich von sechs Personen die Rede gewesen.

Geringe Menge Suchtmittel sichergestellt

Auch zu den laut Polizei gefundenen Suchtmitteln nimmt das Unternehmen Stellung. Laut Sicherstellungsprotokoll seien demnach „ausschlieÃŸlich geringfÃ¼gige Mengen sichergestellt, worden, sowie GegenstÃ¤nde mit bloÃŸen Anhaftungen von Suchtgift“. Die darin angefÃ¼hrten Mengen seien laut Betreiber Bruttowerte einschlieÃŸlich Verpackungsmaterial. Der tatsÃ¤chliche Wirkstoffanteil dÃ¼rfte nach EinschÃ¤tzung deutlich unter einem Gramm liegen. Eine weitere AbklÃ¤rung stehe noch aus. Cannabis und Amphetamine seien nach Angaben des Unternehmens im Lokal selbst nicht sichergestellt worden. Ein Teil der dort gefundenen GegenstÃ¤nde habe sich zudem in einem Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Bereich befunden.

Weitere Durchsuchungen an privaten Orten

Der Inhaber verweist auÃŸerdem darauf, dass sich die polizeilichen MaÃŸnahmen nicht ausschlieÃŸlich auf den Gastronomiebetrieb beschrÃ¤nkt hÃ¤tten. Weitere Durchsuchungen hÃ¤tten in Privatwohnungen beziehungsweise an anderen privaten Orten der VerdÃ¤chtigen stattgefunden. Nach Kenntnisstand des Unternehmens seien den ErmittlungsbehÃ¶rden zudem zwei konkrete SuchtgiftverkÃ¤ufe im Lokal bekannt, bei denen es jeweils um weniger als zwei Gramm gegangen sei. Die polizeilichen Ermittlungen zum mutmaÃŸlichen Suchtgifthandel und mÃ¶glichen weiteren Beteiligten dauern laut bisherigem Polizeibericht an.

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