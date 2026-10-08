Medaillenregen in Graz: Junge Unterwasser-Rugby-Talente rÃ¤umen ab

Bei den Steirischen Meisterschaften im Flossenschwimmen am 3. Oktober 2026 in der Grazer Auster gab es fÃ¼r den STC Graz jede Menge Grund zum Jubeln. Insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportler gingen an den Start und sicherten sich sechs Gold-, zwei Silber- und fÃ¼nf Bronzemedaillen. Acht der insgesamt 13 PodestplÃ¤tze gingen auf das Konto des Kinder- und Jugendteams von Unterwasserrugby Graz. Bemerkenswert: FÃ¼r die Unterwasser-Rugby-Spieler ist das Flossenschwimmen eigentlich nur eine ergÃ¤nzende Sportart.

Junge Talente zeigen starke Leistungen

Besonders erfolgreich war Tabea Neunteufel. Sie kÃ¼rte sich Ã¼ber 100 Meter Flossenschwimmen und 50 Meter Apnoe gleich zweimal zur Steirischen Jugendmeisterin. In der allgemeinen Klasse holte sie zusÃ¤tzlich Silber und Bronze. Ãœber 100 Meter verbesserte sie ihre Zeit gegenÃ¼ber 2024 um beinahe 20 Sekunden. Auch drei Nachwuchstalente schafften es bei ihrer ersten Meisterschaft direkt aufs Podest: Theo Rovere holte Ã¼ber 50 Meter Bifin Bronze in der allgemeinen Klasse und in der Jugendwertung. Veronika Kostiuchenko gewann die Kinderwertung, wÃ¤hrend Jiaxian Zhong Bronze erreichte.

â€žMedaillen sind schÃ¶n, aber …â€œ

Neben den PodestplÃ¤tzen sorgten vor allem die persÃ¶nlichen Bestleistungen fÃ¼r Freude. Alle sieben Kinder und Jugendlichen, fÃ¼r die Vergleichszeiten vorlagen, waren in ihren Einzelbewerben schneller als bei ihrer vorherigen Teilnahme. Magdalena Dylan GrÃ¼nberger verbesserte sich Ã¼ber 100 Meter Flossenschwimmen um 14 Sekunden, Anna Sieder um knapp elf Sekunden. â€žMedaillen sind schÃ¶n, aber am meisten freut mich etwas anderes: Jedes Kind, das letztes Jahr schon dabei war, ist heuer schneller geschwommen. Und unsere Neuen haben gleich gezeigt, was in ihnen stecktâ€œ, freut sich Trainer Karl Richter-Trummer. Besonders stolz ist er auch auf den Zusammenhalt: Die Kinder hÃ¤tten sich den gesamten Vormittag gegenseitig angefeuert.

Auch Erwachsene holen Gold

Bei den Erwachsenen Ã¼berzeugte Lisa Sebros mit Siegen Ã¼ber 50 Meter Apnoe und 100 Meter Flossenschwimmen sowie Bronze Ã¼ber 50 Meter Bifin. Markus Schafheutle, der Ã¤lteste Teilnehmer, gewann die 50 Meter Apnoe in 22,91 Sekunden und erzielte damit die schnellste Apnoe-Zeit des Tages. FÃ¼r den Nachwuchs steht nun wieder Unterwasserrugby im Mittelpunkt. Im Dezember wartet mit dem LÃ¶wenpokal im deutschen PÃ¶ÃŸneck bereits die nÃ¤chste sportliche Herausforderung. Wer selbst einmal Unterwasserrugby ausprobieren mÃ¶chte, kann sonntags in der Auster in Graz-Eggenberg am Training teilnehmen. Die ersten fÃ¼nf Schnuppertrainings sind kostenlos. Interessierte kÃ¶nnen sich unter uwrgraz@gmail.com melden.