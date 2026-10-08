â€žGemeinsam geht mehrâ€œ: Ãœber 100 Menschen setzten Zeichen in Graz

Gelbe T-Shirts, Luftballons und eine klare Botschaft: Mehr als 100 Menschen zogen am Mittwoch durch die Grazer Innenstadt. Mit der Aktion wollte pro mente steiermark auf die Bedeutung der psychischen Gesundheit aufmerksam machen.

Unter dem Motto â€žGemeinsam geht mehrâ€œ setzte pro mente steiermark am Mittwoch, dem 7. Oktober, ein sichtbares Zeichen fÃ¼r psychische Gesundheit.

Unter dem Motto â€žGemeinsam geht mehrâ€œ setzte pro mente steiermark am Mittwoch, dem 7. Oktober, ein sichtbares Zeichen fÃ¼r psychische Gesundheit.

Unter dem Motto â€žGemeinsam geht mehrâ€œ setzte pro mente steiermark am Mittwoch, dem 7. Oktober, ein sichtbares Zeichen fÃ¼r psychische Gesundheit. AnlÃ¤sslich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober organisierte die Einrichtung einen gemeinsamen Spaziergang durch die Grazer Innenstadt. Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich um 9 Uhr auf den Weg, um auf die Bedeutung des seelischen Wohlbefindens aufmerksam zu machen.

Mit gelben T-Shirts durch die Innenstadt

Die rund 1,2 Kilometer lange Strecke fÃ¼hrte vom Grazer Hauptplatz Ã¼ber den Schlossbergplatz und den Mariahilfer Platz bis zum Kunsthaus und anschlieÃŸend wieder zurÃ¼ck zum Hauptplatz. Mit gelben T-Shirts, Luftballons und Bannern sorgten die Teilnehmer fÃ¼r Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt stand die Botschaft, dass psychische Gesundheit ein wichtiges Thema ist, Ã¼ber das offen gesprochen werden sollte.

Infostand am Grazer Hauptplatz

Neben der Bewegungsaktion gab es am Hauptplatz einen Infostand. Dort informierten Mitarbeiter von pro mente steiermark zwischen 9 und 15 Uhr Ã¼ber psychische Gesundheit, beantworteten Fragen und gaben Tipps fÃ¼r den Alltag. Auch die Passanten konnten sich beteiligen: Auf einer Plakatwand hielten sie fest, was ihnen persÃ¶nlich guttut und zu ihrem seelischen Wohlbefinden beitrÃ¤gt.

Zeichen fÃ¼r mehr psychische Gesundheit

Mit der Aktion wollte pro mente steiermark das Bewusstsein fÃ¼r psychische Gesundheit stÃ¤rken und das Thema stÃ¤rker in den Ã¶ffentlichen Raum bringen. Die Organisation unterstÃ¼tzt Menschen mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Schwierigkeiten unter anderem durch Beratungsangebote, betreutes Wohnen, berufliche Rehabilitation und sozialpsychiatrische Betreuung.