Trauer um Gründer von Grazer Kult-Lokal: „War für viele ein Stück Zuhause“

Das Music-House Graz trauert um seinen Gründer und langjährigen Betreiber Peter Tschaudi. Mit bewegenden Worten nimmt das Kult-Lokal Abschied und lädt dazu ein, bei einem besonderen Abend gemeinsam an ihn zu erinnern.

Ein Ort voller Musik, unzähliger Erinnerungen und für viele ein zweites Zuhause: Das Music-House Graz muss Abschied von seinem Gründer und langjährigen Betreiber Peter Tschaudi nehmen. Mit einem emotionalen Posting auf Social Media würdigt das Team einen Mann, der die Geschichte des Lokals und die Grazer Musik- und Clubszene entscheidend mitgeprägt hat. „Mit großer Trauer müssen wir von Peter Tschaudi, dem Gründer und langjährigen Betreiber des Music-House Graz Abschied nehmen“, schreibt das Team. Die Nachricht ist mit einem großen Dank an jenen Mann verbunden, der über viele Jahre hinweg einen besonderen Ort für Musikbegeisterte geschaffen hat.

Aus alten Kellermauern wurde ein Wohnzimmer

Inmitten der Grazer Innensatdt ist über die Jahre ein Ort entstanden, der für viele Grazer untrennbar mit Konzerten, Musik und gemeinsamen Nächten verbunden ist. Tschaudi hat das Music-House entscheidend geprägt. „Er hat aus den alten Mauern im Keller der Mondscheingasse 9 ein warmes Wohnzimmer für uns alle gemacht. Einen Ort, der für viele von uns ein Stück Zuhause geworden ist.“ Für das Team ist der Abschied deshalb auch mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden. Tschaudi hinterlässt einen Ort, der weit über seine Räumlichkeiten hinaus Bedeutung für die Grazer Musikszene hat.

Peters Playlist erklingt noch einmal

Am Freitag, dem 16. Oktober, soll im Music-House noch einmal jene Musik zu hören sein, die für viele mit dem Gründer verbunden ist. Nach dem regulären Konzertbetrieb übernimmt DJ Devil Dog und legt Peters Playlist auf. „Mit all den Liedern, die er uns damals selbst immer aufgelegt hat und die uns in so vielen Nächten begleitet haben“, kündigt das Team an. Der Abend soll Gelegenheit bieten, gemeinsam innezuhalten und sich an Tschaudi zu erinnern. „Wir denken, das hätte ihm gefallen …“

„Für die Musik. Für das House. Für all die Erinnerungen.“

„Wir wünschen seinem Sohn Simon und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid“, schreibt das Lokal-Team. Zum Abschluss des bewegenden Postings stehen Dankbarkeit und Verbundenheit im Mittelpunkt. Die Worte richten sich an einen Menschen, der das Music-House über viele Jahre zu dem gemacht hat, was es heute für zahlreiche Besucher ist. „Danke lieber Peter. Für alles. Für die Musik. Für das House. Für all die Erinnerungen.“ Mit einem letzten Gruß verabschiedet sich das Team von seinem langjährigen Wegbegleiter: „Ruhe in Frieden, alter Begleiter.“