„Konnte sechs Monate nicht sprechen“: Wie Olivia ihre Stimme wiederfand

Als junge Frau verlor Olivia Koland für sechs Monate ihre Stimme. Heute ist sie Jodel- Lehrerin und Stimmtrainerin. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt sie von ihrem ungewöhnlichen Weg zurück zur eigenen Stimme.

Vor 20 Jahren verlor die Grazerin Olivia Koland ihre Stimme. Für sechs Monate war sie komplett stimmlos. „Keine Stimme zu haben bedeutet auch: Kein Lachen, kein Weinen, kein Ausdruck. Die Stimme ist der wichtigste Kanal, um die eigenen Gefühle auszudrücken“, weiß sie heute.

Ärzte rieten zur Operation

„Der Stimmverlust kam nicht von heute auf morgen“, erinnert sich Olivia. Mit der Zeit wurde ihre Stimme immer schwächer, der Kraftaufwand, um zu sprechen, immer größer. „Eines Tages konnte und wollte ich gar nicht mehr sprechen. Es war einfach zu anstrengend.“ Die Diagnose lautete damals: Stimmbandknoten. Eine Operation würde helfen, rieten die Ärzte.

Zu viel Leben?

„Normalerweise sind Menschen in Sprechberufen davon betroffen“, erklärt Koland. Sie selbst hatte keinen solchen Beruf, aber: „Ich war damals viel unterwegs.“ Familiäre Probleme führten unter anderem dazu, dass die junge Olivia „das Leben leben wollte“. Fortgehen, viel und laut sprechen, feiern. Doch dabei verlor sie stetig das wichtigste Instrument, um diese soziale Interaktion überhaupt zu leben.

„Ich wollte die Ursache verstehen“

Auf das „nicht mehr sprechen können“ folgte bald auch die Isolation. Olivia zog sich immer mehr zurück, vermied Telefonate und Menschen. Insgesamt sechs Monate war sie komplett stimmlos. Dann begab sie sich auf die Suche: „Ich wollte keine Operation, ich wollte die Ursache verstehen. Warum habe ich das bekommen? Was ist Stimme eigentlich?“

Die Wende kam unerwartet

„Ich suchte mehrere Fachkräfte auf.“ Doch selbst Stimmübungen bei einer Logopädin brachten keine nennenswerten Erfolge für die junge Olivia. Auf ihrer persönlichen Suche nach der Ursache tauchten gleichzeitig immer mehr grundsätzliche Fragen auf, die sie näher zu ihrer eigenen Stimme führten: „Was ist in meinem Leben „stimmig“? „Stimmt“ es so?“ Dann kam die unerwartete Wende.

„Ich kannte diese Klänge“

„Eines Tages erzählte mir eine damalige Kollegin von einem Jodel-Stammtisch. Sie wollte ihn mit mir besuchen.“ Olivia belächelte die Idee damals, begleitete ihre Freundin mit einigen Klischees im Kopf aber dennoch dorthin. Als sie den Raum betrat und diese alten Gesänge hörte, traf es sie wie ein Blitz. „Wow, das kenne ich!“ war ihr erster Gedanke. „Etwas in mir ist sofort darauf angesprungen, mir kamen diese Klänge so vertraut vor.“

Die eigenen Wurzeln

Was folgte war eine intensive und persönliche Suche und Auseinandersetzung mit dem Jodeln und den eigenen Wurzeln. „Ich bin dann sogar ins Zillertal gefahren, weil ich wusste, dass einige meiner Vorfahren dort gelebt haben.“ In mehreren Kursen lernte Olivia selbst das Jodeln und damit gleichzeitig das Arbeiten mit ihrer Stimme und ein neues Erleben der eigenen Stimme. Das Jodeln brachte ihr ein völlig neues Körperbewusstsein.

Lebensgeschichte als Trainingsgrundlage

Ganz nebenbei kam auch ihre Stimme wieder. „Der Knoten ist inzwischen weg.“ Das Jodeln gab ihr ihre Stimme zurück. Seit 2014 bietet Olivia nun selbst Jodel-Kurse an, seit Jahresbeginn auch Stimmtraining für Unternehmen. Ihre Lebensgeschichte bildet die Grundlage für diese Trainings. Heute weiß sie, dass jedes unausgesprochene Wort eine verlorene Chance ist. „Jeder Mensch hat eine Botschaft an die Welt. Die Stimme ist ein machtvolles Werkzeug.“