„Mogli – Das Dschungelbuch“ kommt nach Graz

Am 25. Oktober wird die Helmut List Halle in Graz zum Dschungel: „Mogli - Das Dschungelbuch“ bringt das bekannte Abenteuer als Familienmusical mit Musik, Kostümen und einer Botschaft über den Schutz der Natur auf die Bühne.

Mogli kommt nach Graz: Das Familienmusical erzählt den Dschungelbuch-Klassiker neu und verbindet das Abenteuer rund um Mogli mit einer Botschaft über den Schutz der Natur.

Mogli kommt nach Graz: Das Familienmusical erzählt den Dschungelbuch-Klassiker neu und verbindet das Abenteuer rund um Mogli mit einer Botschaft über den Schutz der Natur.

Für Mogli steht sein größtes Abenteuer bevor. Shir Khan, der Tiger, streift wieder durch den Dschungel, gleichzeitig bedrohen auch die Menschen die unberührte Natur. Mogli, der von Wölfen aufgezogen wurde, kann dabei auf seine Freunde Balu, den Bären, und Baghira, den schwarzen Panther, zählen. Als ihn schließlich auch noch eine wilde Affenbande entführt, gerät der ganze Dschungel durcheinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Mogli seine Heimat retten kann.

Natur im Mittelpunkt

Für die neue Produktion wurde das Musical neu komponiert und neu auf die Bühne gebracht. Intendant Norberto Bertassi erklärt den Gedanken dahinter: „Die Zerstörung der Urwälder wird jährlich fortgesetzt, obwohl so viele Menschen davor warnen und warnten. Daher haben wir uns entschlossen, das Musical neu zu komponieren und neu auf die Bühne zu bringen. Mogli rettet den Urwald, damit viele zukünftige Generationen verstehen, wie wichtig es ist, diese wunderbare Natur zu erhalten.“ Damit verbindet die Inszenierung Moglis Abenteuer mit dem Thema Naturschutz.

Neues für die Bühne

teatro bringt seit 27 Jahren bekannte Klassiker als Musicals auf die Bühne. Für „Mogli – Das Dschungelbuch“ komponierte Bertassi gemeinsam mit David Schieber die Musik. Das Buch wurde von Norbert Holoubek neu geschrieben, der auch Regie führt. Die Musik wurde mit Profimusikern im Tonstudio aufgenommen. Beatrix Gfaller übernimmt die choreografische Leitung, die Kostüme stammen von Brigitte Huber und die Maske von Renate Harter.

Bühne für Talente

Auch als Talentschmiede hat sich teatro einen Namen gemacht. Der langjährige teatro-Darsteller und Badener Moritz Mausser spielte etwa die Hauptrolle des Falco im Vereinigte-Bühnen-Musical „Rock me Amadeus“ und steht bei „Maria Theresia“ als Friedrich von Preußen auf der Bühne. Nicolas Vinzenz und Lili Beetz gehören ebenfalls zu den teatro-Darstellern und studieren inzwischen an der MUK Wien. Beide sind bereits auch abseits von teatro auf Musicalbühnen zu sehen.

Termin in Graz

„Mogli – Das Dschungelbuch“ ist am 25. Oktober 2026 in der Helmut List Halle in Graz zu sehen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die Vorstellung dauert 70 Minuten und wird ohne Pause gespielt. Das Musical richtet sich an Familien und ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht.