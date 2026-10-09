Neue Markthalle: Grazer Hofbauermarkt soll schon bald wieder öffnen können

Die neue Markthalle am Hofbauerplatz in Graz-Eggenberg nimmt Gestalt an. Ende Oktober soll der Umbau abgeschlossen sein, der erste Markttag unter dem neuen Dach ist bereits geplant.

Am Hofbauerplatz in Graz-Eggenberg laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Die neue Markthalle ist bereits deutlich erkennbar, bis Ende Oktober sollen die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Wenn alles nach Plan verläuft, können Besucherinnen und Besucher den Markt am 31. Oktober erstmals wieder unter dem neuen Dach besuchen. Dach und Tragkonstruktion sind bereits fertig. Derzeit werden unter anderem noch Arbeiten an der Dachabdichtung, der Elektrik und den gläsernen Oberlichten erledigt. Insgesamt umfasst die neue Halle rund 650 Quadratmeter, der gesamte Hofbauerplatz wird auf einer Fläche von etwa 1.400 Quadratmetern neu gestaltet.

Historische Markttische kehren zurück

Bei der Neugestaltung sollen auch vertraute Elemente des bisherigen Marktes erhalten bleiben. Die sanierten historischen Tischplatten werden wieder in der Halle aufgestellt. Ergänzend kommen mobile Holztische dazu, die je nach Bedarf für den Marktbetrieb genutzt werden können. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont, dass der Charakter des Marktes bewahrt werden soll. Gleichzeitig sollen moderne Infrastruktur und mehr Grün den Aufenthalt für Standbetreiber und Besucher angenehmer machen.

23 neue Bäume und Regenwasserspeicher

Auch rund um die Markthalle verändert sich der Platz. Insgesamt wurden bereits 23 Gleditschien gepflanzt. Die Baumart kommt laut Stadt mit wärmeren und trockeneren Bedingungen gut zurecht. Für die Bewässerung gibt es außerdem eine unterirdische Zisterne, die bis zu 15.000 Liter Regenwasser speichern kann. Das Wasser vom Hallendach wird gesammelt und gezielt in die Wurzelräume der Bäume geleitet. Das Konzept folgt dem sogenannten Schwammstadtprinzip, bei dem Regenwasser möglichst vor Ort gespeichert und genutzt wird.

Neue Toiletten und Photovoltaikanlage

Neben der Markthalle wird auch die Infrastruktur erneuert. Die öffentliche WC-Anlage befindet sich laut Stadt in der Endfertigung. Sie umfasst drei Toiletten, darunter eine barrierefreie; Wickelmöglichkeiten sind in allen drei Anlagen vorgesehen. Die Kreuzungsbereiche rund um den Hofbauerplatz wurden bereits barrierefrei umgebaut. Teilweise fehlen dort noch Asphaltarbeiten und Bodenmarkierungen. Als einer der letzten Schritte soll Mitte Oktober eine Photovoltaikanlage installiert werden. Der damit erzeugte Strom ist für den Betrieb des Marktes vorgesehen.

Bauernmarkt zieht wieder zurück

Während der Bauarbeiten findet der Bauernmarkt weiterhin im angrenzenden Park statt. Nach der Fertigstellung sollen die rund 35 Standbetreiberinnen und Standbetreiber wieder auf den Hofbauerplatz zurückkehren. Die regulären Markttage bleiben Mittwoch und Samstag, jeweils von 6 bis 13 Uhr. Der erste Markttag unter dem neuen Dach ist für Freitag, den 31. Oktober, geplant – vorausgesetzt, die Arbeiten können wie vorgesehen abgeschlossen werden.