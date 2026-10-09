„MAMMA MIA!“-Musical kommt nach Graz

Der Musical-Hit „MAMMA MIA!“ kommt im Sommer 2027 nach Graz. Von 1. bis 11. Juli ist die englische Originalversion mit deutschen Untertiteln in der Oper Graz zu sehen. Der Ticketverkauf startet am 9. Oktober.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit ihren Vater kennenlernen möchte. Da sie nicht weiß, welcher von drei Männern ihr Vater ist, lädt sie alle drei auf die griechische Insel ein, auf der sie mit ihrer Mutter Donna lebt. Das Wiedersehen mit Donnas früheren Bekanntschaften sorgt für einige Turbulenzen. Die Handlung wird von 22 bekannten ABBA-Songs begleitet. Dazu zählen zahlreiche Hits, die seit Jahrzehnten zum Repertoire der schwedischen Popgruppe gehören. Das Musical verbindet die Musik mit einer Geschichte über Familie, Freundschaft und Liebe.

Erfolg auf Bühnen und im Kino

Seit der Premiere in London hat sich „MAMMA MIA!“ zu einem internationalen Musical-Erfolg entwickelt. Laut den Veranstaltern wurde das Stück weltweit in zahlreichen Produktionen und Sprachen aufgeführt. Auch am Broadway in New York lief es über viele Jahre. Bekannt ist die Geschichte zudem durch die beiden Kinofilme „MAMMA MIA!“ aus dem Jahr 2008 und „MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN“ von 2018. In den Verfilmungen waren unter anderem Meryl Streep, Amanda Seyfried und Pierce Brosnan zu sehen. Die Vorstellungen in der Oper Graz finden zwischen 1. und 11. Juli 2027 statt. Tickets sind ab 9. Oktober 2026 über die bekannten Vorverkaufsstellen und online bei oeticket erhältlich.