18-Jähriger übernimmt bekannte Location: Neuer Club eröffnet im Grazer Univiertel

Im Grazer Univiertel bekommt eine bekannte Adresse des Nachtlebens einen neuen Namen. Am Samstag eröffnet in der Elisabethstraße der Onyx Club. Hinter dem Projekt steht ein erst 18-jähriger Betreiber.

In der Grazer Elisabethstraße 30 startet am Samstag, dem 10. Oktober, ein neues Kapitel der Nachtgastronomie: Dort eröffnet der Onyx Club. Zuvor war in den Räumlichkeiten die „Schrille Grille“ untergebracht. Für die Neueröffnung wurde das Lokal umgestaltet. Unter anderem erhielt die Schankanlage eine Erneuerung, außerdem wurde eine großflächige LED-Wand an der Decke montiert.

18-Jähriger übernimmt die Location

Hinter dem neuen Club steht Tobias Hoiss. Der Betreiber ist erst 18 Jahre alt und wagt damit in jungen Jahren den Schritt in die Grazer Clubszene. Die Übernahme des früheren Lokals soll recht kurzfristig zustande gekommen sein. Mit dem Onyx Club bleibt die Adresse im Univiertel ein Standort für Nachtschwärmer, künftig allerdings unter neuem Namen und mit verändertem Konzept. Nach der Eröffnung am Samstag soll der Club regulär von Mittwoch bis Samstag geöffnet sein. Beginn ist jeweils um 22 Uhr.