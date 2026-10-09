Gescheiterte Finanzierung: Grazer Firma muss Betrieb einstellen

Die Mana Health Technologies GmbH aus Graz ist insolvent. Das Unternehmen hinter dem patentierten Zahnpflegesystem „manadental“ soll liquidiert werden, wie AKV und KSV1870 informieren.

Über das Vermögen der Mana Health Technologies GmbH mit Sitz in Graz wurde am 9. Oktober 2026 ein Konkursverfahren am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eröffnet. Laut dem KSV1870 sind 33 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, die Gesellschaft soll liquidiert werden. Bei der Höhe der Verbindlichkeiten nennen die Gläubigerschutzverbände unterschiedliche Beträge: Während der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) die Gesamtverbindlichkeiten mit rund 1,224 Millionen Euro beziffert, weist der KSV1870 Passiva von rund 1,379 Millionen Euro aus. Laut KSV sind darin auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Patentiertes Pflegesystem „manadental“

Die 2019 gegründete Firma hat ihren Sitz in Graz. Ihr Geschäftsfeld umfasst die Konzeption, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb technischer Produkte zur Gesundheitsförderung sowie von Körperpflege- und Kosmetikprodukten. Bekannt wurde Mana Health Technologies insbesondere durch das patentierte orale photodynamische Pflegesystem „manadental“. Dieses soll die Plaquebildung im Mundraum reduzieren und die Schleimhautfunktion unterstützen. Nach eigenen Angaben des Unternehmens nutzen mehr als 20.000 Menschen das Produktsystem, überwiegend im deutschsprachigen Raum.

Kooperation mit RINGANA ausgelaufen

Im Jahr 2022 stieg die RINGANA Holding GmbH bei Mana Health Technologies ein. 2023 wurde „manadental“ auf den Markt gebracht. Im Juli desselben Jahres schloss das Unternehmen mit der RINGANA GmbH eine auf drei Jahre befristete Kooperationsvereinbarung. Laut KSV1870 endete das exklusive Vertriebsrecht der Geschäftspartnerin ab Mitte 2025. Die Kooperationsvereinbarung lief demnach am 10. August 2026 aus.

Gescheiterte Verhandlungen und fehlendes Kapital

Als Gründe für die Insolvenz nennt das Unternehmen gescheiterte Gespräche mit potenziellen Investoren beziehungsweise Kooperationspartnern. Zudem hätten die finanziellen Mittel gefehlt, um den Vertrieb der entwickelten Produkte weiter auszubauen. Der AKV verweist außerdem auf die wirtschaftliche Entwicklung einer bestehenden Vertriebskooperation, die nicht ausreichend verlaufen sei. Weil notwendige Kapitalmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, sei letztlich Zahlungsunfähigkeit eingetreten.

Vermögen mit rund 1,1 Millionen Euro bewertet

Den Passiva stehen laut KSV1870 Aktiva von rund 1,124 Millionen Euro zum Liquidationswert gegenüber. Zum Vermögen zählen unter anderem Patente und weitere gewerbliche Schutzrechte, Software- und Lizenzrechte sowie Sachanlagen und Vorräte. Trotz dieser Vermögenswerte wird keine Fortführung angestrebt. Laut AKV hat das Unternehmen bereits im Insolvenzantrag einer möglichen Betriebsschließung zugestimmt.