Bittere Nachrichten: Sturm Graz muss nächsten Ausfall verkraften

Sturm Graz muss den nächsten verletzungsbedingten Ausfall verkraften. Nach Otar Kiteishvili kehrt auch Gizo Mamageishvili mit schlechten Nachrichten vom georgischen Nationalteam zurück. Der 23-Jährige fällt mehrere Wochen aus.

Die Verletzungssorgen beim SK Sturm Graz reißen nicht ab. Nachdem bereits Otar Kiteishvili mit schlechten Nachrichten vom georgischen Nationalteam zurückgekehrt war, hat es nun auch Gizo Mamageishvili erwischt. Der 23-jährige Offensivspieler hat sich am Fuß verletzt und wird den Grazern mehrere Wochen fehlen. Das gab der Verein am Freitag, dem 9. Oktober, bekannt.

Verletzung im Zweikampf

Wie Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt, zog sich Mamageishvili die Verletzung in einem Zweikampf zu. Für die Grazer kommt der Ausfall zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. „Der Ausfall von Gizo Mamageishvili nach einer im Zweikampf erlittenen Verletzung ist – gerade in der aktuellen Phase, in der wir personell nicht vom Glück verfolgt sind – für uns sehr bitter.“

Training geht weiter

Ganz auf das Training verzichten muss der 23-Jährige trotz seiner Fußverletzung allerdings nicht. Mamageishvili trainiert weiterhin in Messendorf und arbeitet an seiner Rückkehr auf den Platz. Auch Parensen hofft, dass der Offensivspieler möglichst bald wieder einsatzbereit ist: „Gizo kann trotz der Fußverletzung im gesamtkörperlichen Bereich vieles trainieren und wird uns hoffentlich sehr schnell wieder voll fit zur Verfügung stehen.“ Einen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr nennt der Verein nicht.