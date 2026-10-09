Wegen 40 Euro: 38-Jähriger muss zwei Monate hinter Gitter

Eine unbezahlte Taxifahrt in Höhe von rund 40 Euro hat für einen 38-Jährigen ernste Konsequenzen. Weil der Mann bereits mehrfach vorbestraft war, verurteilte ihn das Bezirksgericht Graz-Ost zu einer zweimonatigen Haftstrafe.

Am Ziel angekommen, erklärte er dem Taxifahrer, dass er das Geld bei seiner Schwester holen müsse. Als Sicherheit überließ er dem Lenker seine E-Card. Doch der Fahrgast kehrte nicht zurück.

Am Ziel angekommen, erklärte er dem Taxifahrer, dass er das Geld bei seiner Schwester holen müsse. Als Sicherheit überließ er dem Lenker seine E-Card. Doch der Fahrgast kehrte nicht zurück.

Der 38-jährige Mann hatte in Graz ein Taxi angehalten und sich zu seiner gewünschten Adresse bringen lassen. Allerdings wusste er laut Vorwurf bereits beim Einsteigen, dass er die Fahrt nicht bezahlen konnte. Vor Gericht gab er später an, damals alkoholisiert gewesen zu sein. Am Ziel angekommen, erklärte er dem Taxifahrer, dass er das Geld bei seiner Schwester holen müsse. Als Sicherheit überließ er dem Lenker seine E-Card. Doch der Fahrgast kehrte nicht zurück. Nach rund 20 bis 30 Minuten verständigte der Taxifahrer die Polizei, die den Mann wenig später aufgriff.

Angeklagter zeigte sich geständig

Vor dem Bezirksgericht Graz-Ost bekannte sich der 38-Jährige laut Medienberichten schuldig. Auf die Frage der Richterin, warum er trotz fehlenden Geldes ein Taxi genommen hatte, antwortete er sinngemäß, dass er sich schlicht dumm verhalten habe. Den entstandenen Schaden von rund 40 Euro wollte der Mann nach eigenen Angaben eigentlich ersetzen. Allerdings sei der Taxifahrer zunächst im Urlaub gewesen. Später habe er dessen Telefonnummer verloren. Auch bei der Gerichtsverhandlung konnte der Angeklagte, der von der steirischen Grundversorgung lebt, den Betrag nicht sofort bezahlen.

Vorstrafen wurden ihm zum Verhängnis

Der 38-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft und insgesamt schon zehn mal verurteilt worden. Obwohl der finanzielle Schaden im aktuellen Fall vergleichsweise gering war, fiel das Urteil diesmal deutlich aus. Aufgrund seiner wiederholten Straftaten sprach die Richterin laut Medienberichten eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwei Monaten aus. Eine bereits bestehende bedingte Haftstrafe von acht Monaten wurde hingegen nicht widerrufen. Stattdessen verlängerte das Gericht die Probezeit. Damit muss der Mann wegen der nicht bezahlten Taxifahrt nun zwei Monate ins Gefängnis.