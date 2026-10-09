Unfall am Kaiser-Josef-Platz: 81-Jährige schwer verletzt

Eine 81-jährige Fußgängerin wurde am Freitagvormittag in der Grazer Innenstadt von einem Auto erfasst. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Am Kaiser-Josef-Platz in Graz wurde eine 81-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Am Kaiser-Josef-Platz in Graz wurde eine 81-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Am Freitagvormittag, dem 9. Oktober 2026, kam es am Kaiser-Josef-Platz in Graz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Autofahrerin war gegen 10.45 Uhr auf der Glacisstraße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Wagen auf einen Parkplatz im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes einbiegen. Dabei dürfte sie eine 81-jährige Fußgängerin übersehen haben.

Fußgängerin stürzte

Die 81-Jährige ging zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrbahn in dieselbe Richtung wie die Autofahrerin. Beim Einbiegen stieß der Wagen mit geringer Geschwindigkeit gegen die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 77-jährige Lenkerin blieb hingegen unverletzt.

Alkoholtests negativ

Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall kein Sachschaden. Wie aus der Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark hervorgeht, wurden bei beiden Beteiligten Atemalkoholtests durchgeführt. Diese verliefen jeweils negativ.