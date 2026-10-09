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/ ©Fotolia Gina Sanders
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine 30er Zone
Seit 6. Oktober gilt vor dem BRG Keplerstraße in Graz Tempo 30. Die neue Regelung soll den Schulweg für Kinder und Jugendliche sicherer machen.
Graz
09/10/2026
Sicherheit

Tempo 30 vor Grazer Schule: Langjähriger Wunsch wird erfüllt

Vor dem BRG Kepler in Graz müssen Autofahrer seit wenigen Tagen langsamer fahren. Mit Tempo 30 wird ein langjähriger Wunsch der Schule und des Bezirks umgesetzt. Doch die Entscheidung war nicht selbstverständlich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(341 Wörter)
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Wer mit dem Auto durch die Keplerstraße in Graz fährt, muss seit 6. Oktober im Bereich des BRG Keplerstraße das Tempo reduzieren. Dort gilt nun Tempo 30. Damit soll der Schulweg für Kinder und Jugendliche sicherer werden. Besonders zu Schulbeginn und Schulschluss sind hier viele Schüler zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Die neue Geschwindigkeitsbeschränkung soll für mehr Sicherheit und Übersicht im unmittelbaren Schulumfeld sorgen.

Prüfung ohne Vorgabe

Der Entscheidung ging eine fachliche Prüfung der Verkehrssituation voraus. Dabei ergaben die üblichen verkehrstechnischen Kriterien der Behörde keine klare Vorgabe für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) entschied sich dennoch für Tempo 30. Ausschlaggebend war für sie die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen vor der stark frequentierten Schule. Auch die Schule hatte sich die Maßnahme seit Langem gewünscht, während sich der Bezirk einstimmig dafür ausgesprochen hatte.

Das Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner
©Stadt Graz/Foto Fischer
Vizebürgermeisterin Judith Schwentner setzte mit Tempo 30 vor dem BRG Keplerstraße einen langjährigen Wunsch der Schule und des Bezirks um.

Sicherheit geht vor

Die Umsetzung wurde zudem mit den Graz Linien abgestimmt. Schwentner erklärt ihre Entscheidung so: „Vor einer Schule geht es für mich nicht darum, ob alle formalen Kriterien gerade noch erfüllt sind, sondern darum, wie wir den Schulweg möglichst sicher machen können. Die Schule wünscht sich Tempo 30 seit Langem, auch der Bezirk steht einstimmig dahinter und wir haben die Umsetzung mit den Graz Linien abgestimmt. Ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen: Wenn wir mit einer einfachen Maßnahme die Sicherheit von Kindern erhöhen können, dann sollten wir das auch tun.“

Schule hofft auf Ruhe

Auch am BRG Keplerstraße ist die Freude über die neue Regelung groß. Direktorin Ulrike Korp-Dienstbier sieht darin einen wichtigen Schritt für einen sichereren Schulweg. Gleichzeitig verbindet die Schule mit dem geringeren Tempo eine weitere Hoffnung: weniger Verkehrslärm vor den Klassenzimmern. „Gleichzeitig hoffen wir, dass das geringere Tempo auch die Verkehrsbelastung und den Lärm vor der Schule reduziert. Gerade während des Unterrichts ist das für uns ein wichtiger Punkt.“

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