Mutter stirbt nach Routineeingriff: Sohn sucht nach Antworten

Eine 57-Jährige stirbt nach einem geplanten Eingriff, eine Krebspatientin wartet monatelang auf ihre Operation. Zwei Fälle aus der Steiermark stehen im Mittelpunkt der neuen Doku-Reihe „Pfusch am Patienten“.

Für Christine sollte ein geplanter Gefäßeingriff eigentlich Routine sein. Doch nur einen Tag später liegt die 57-Jährige auf der Intensivstation. Wenig später stirbt sie an den Folgen einer massiven inneren Blutung. Für ihren Sohn Christian bricht eine Welt zusammen: „Da ist mir der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Man fühlt sich einfach machtlos.“ Als der Leichnam seiner Mutter zunächst nicht freigegeben wird, erfährt er, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

©ProsiebenSat1Puls4 Nach dem Tod seiner Mutter Christine (57) sucht Christian nach Antworten.

Gutachten zeigt Fehler

Gemeinsam mit der Grazer Medizinrechtsanwältin Dr. Karin Prutsch-Lang versucht Christian herauszufinden, was in den letzten Stunden seiner Mutter passiert ist. Ein späteres Gutachten kommt zu dem Schluss, dass mehrere Fehler zu ihrem Tod beigetragen haben sollen. Die Anwältin macht deutlich, wie entscheidend rasches Handeln in solchen Situationen sein kann: „Es gibt Situationen, da haben Patientinnen und Patienten nur ein sehr begrenztes Zeitfenster. In diesem Zeitraum muss gehandelt werden. Wird dieses Zeitfenster versäumt, kann das tödliche Folgen haben“, erklärt Prutsch-Lang.

©ProsiebenSat1Puls4 Die Grazer Medizinrechtsanwältin Dr. Karin Prutsch-Lang rekonstruiert in der neuen Doku „Pfusch am Patienten“ zwei Fälle aus der Steiermark und zeigt auf, welche Folgen medizinische Fehler und verzögerte Behandlungen haben können.

Krebsoperation verzögert

Auch im zweiten Fall aus der Steiermark spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Bei Hermine aus Graz wird durch einen Zufallsbefund Lungenkrebs festgestellt. Obwohl ihr zunächst eine rasche Operation in Aussicht gestellt wird, vergehen wegen fehlender Kapazitäten erst Wochen, dann Monate. Während sie auf den Eingriff wartet, wächst der Tumor weiter. Besonders die Reaktion ihres Lungenfacharztes bleibt ihr in Erinnerung: „Der Herr Doktor hat große Augen gemacht und gesagt: ,Die schauen Ihnen hier beim Sterben zu.'“

©ProsiebenSat1Puls4 Trotz ihrer Lungenkrebsdiagnose muss Hermine aus Graz monatelang auf eine Operation warten. Währenddessen wächst ihr Tumor weiter.

Verfahren läuft noch

Erst als Hermine selbst aktiv wird und zusätzliche medizinische Unterstützung sucht, kommt Bewegung in ihren Fall. Schließlich wird sie operiert. Doch welche gesundheitlichen Folgen die monatelange Verzögerung für ihren weiteren Krankheitsverlauf hatte, ist noch nicht geklärt. Genau das soll nun in einem laufenden Verfahren festgestellt werden. Für Prutsch-Lang zeigen beide Fälle Probleme auf, die weit über einzelne Behandlungen hinausgehen: „Unser Gesundheitssystem brennt. Und wenn nichts geändert wird, verbrennt es.“

Neue Doku ab Sonntag

Die beiden Schicksale sind Teil der vierteiligen Doku-Reihe „Pfusch am Patienten“. Darin rekonstruieren Betroffene und Angehörige gemeinsam mit der Grazer Medizinrechtsanwältin Behandlungsverläufe und suchen nach Antworten. Die Reihe zeigt auch, welche Folgen Zeitdruck, Personalmangel und verzögerte Entscheidungen im Gesundheitswesen haben können. Zu sehen ist „Pfusch am Patienten“ ab Sonntag, dem 11. Oktober 2026, um 21.15 Uhr auf JOYN und PULS 4.