ANDERSWO-Reisevortragsreihe startet heute in Graz: Diese Abenteuer warten

Von einer Motorradreise durch 15 Länder bis auf die höchsten Berge der Welt: Heute, Freitag, 9. Oktober, startet die neue ANDERSWO-Vortragsreihe im Grazer Kammersaal mit zwei außergewöhnlichen Reisegeschichten.

Einmal durch 15 Länder bis nach Nepal reisen oder die höchsten Berge der Welt erklimmen: Was für viele ein Traum bleibt, haben Martin Leonhardt und Gerlinde Kaltenbrunner tatsächlich erlebt. Heute, Freitag, 9. Oktober 2026, erzählen die beiden im Kammersaal Graz von ihren Abenteuern. Zum Auftakt der ANDERSWO-Vortragsreihe stehen zwei Vorträge auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während es am Nachmittag auf dem Motorrad Richtung Himalaya geht, dreht sich am Abend alles um das Bergsteigen in extremen Höhen.

25.000 Kilometer

Um 16.30 Uhr nahm Leonhardt das Publikum mit auf seine Reise nach Nepal. Unter dem Titel „Grenzenlos nach Nepal – 15 Länder, 25.000 Kilometer“ berichtete er von seinem Weg durch Russland, Afghanistan und China bis zum „Dach der Welt“. Dort treffen Tempelglocken auf Abgasnebel, Gebetsfahnen auf staubige Pisten und die Enge der Städte auf die Weite des Himalayas. Leonhardt ist am liebsten alleine mit seinem Motorrad unterwegs und nutzt die Freiheit auf zwei Rädern, um auch abseits der großen Reiserouten Menschen und Landschaften kennenzulernen. In seinen Erzählungen steht deshalb nicht nur das Fahren im Mittelpunkt, sondern vor allem das, was eine solche Reise mit einem Menschen macht.

©5 Minuten 15 Länder und 25.000 Kilometer: Martin Leonhardt erzählt heute in Graz von seiner Motorradreise bis nach Nepal.

Alle 14 Achttausender

Am Abend um 19.30 Uhr gehört die Bühne Kaltenbrunner. Die Bergsteigerin hat als erste Frau alle 14 Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne Unterstützung durch Hochträger erreicht. In ihrem Vortrag „Die innere Dimension des Bergsteigens“ spricht sie darüber, was es braucht, um solche Herausforderungen zu meistern. Dabei geht es um körperliche und mentale Vorbereitung, aber auch um Rückschläge und schwierige Situationen am Berg. Welche Rolle Meditation, das eigene Bauchgefühl und die Verbindung zur Natur dabei spielen, ist ebenfalls Teil ihres Vortrags.

©5 Minuten Alle 14 Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff: Gerlinde Kaltenbrunner berichtet heute in Graz von ihren Erfahrungen und Herausforderungen beim Bergsteigen.

Weitere Reisen folgen

Mit den beiden Vorträgen beginnt die ANDERSWO-Reihe für die Saison 2026/27. Bereits am 7. November geht es im Orpheum Graz weiter. Dann stehen Rumänien mit Ruth und Jürgen Haberhauer, die Antarktis mit Robert Schwarz sowie Indien mit Thorge Berger auf dem Programm. Auch für die kommenden Monate sind weitere Reisetage geplant. Von 12. bis 14. März 2027 findet schließlich das dreitägige ANDERSWO Festival im Orpheum Graz statt.

Tickets und Beginn

Die beiden heutigen Vorträge finden im Kammersaal Graz statt. Martin Leonhardt beginnt um 16.30 Uhr, Gerlinde Kaltenbrunner folgt um 19.30 Uhr. Für jeden Vortrag sind 110 Minuten zuzüglich Pause vorgesehen. Tickets sind über den Online-Ticketshop erhältlich. Weitere Informationen zur Vortragsreihe gibt es auf der offiziellen ANDERSWO-Webseite.