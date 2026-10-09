Häftling aus Grazer Gefängnis geflüchtet: Suche bisher erfolglos

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Freitagmittag über dem Grazer Bezirk Gries. Der Grund: Ein Häftling war aus der Justizanstalt Graz-Karlau geflüchtet. Die Suche blieb zunächst erfolglos.

Ein Häftling ist am Freitag aus der Justizanstalt Graz-Karlau geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Ein Häftling ist am Freitag aus der Justizanstalt Graz-Karlau geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, kam es in der Justizanstalt Graz-Karlau zu einem Zwischenfall. Gegen 12.30 Uhr gelang es einem Strafgefangenen, das Gefängnis zu verlassen. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war im Einsatz und flog auffällig tief über den Bezirk Gries.

Häftling war Arbeiter

Der Mann befand sich zum Zeitpunkt seiner Flucht im gelockerten Strafvollzug. In diesem Bereich dürfen Gefangene tagsüber einer geregelten Beschäftigung nachgehen. Der Flüchtige war als Hausarbeiter auf dem Vorgelände der Justizanstalt eingesetzt. Von dort gelang ihm die Flucht. Wie Chefinspektor Gerhard Sampt von der Justizanstalt Graz-Karlau gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte, könne man in diesem Fall nicht von einem klassischen Gefängnisausbruch sprechen.

Suche ohne Erfolg

Nach dem Verschwinden des Mannes wurden sofort Suchmaßnahmen eingeleitet. Trotz des Hubschraubereinsatzes konnte der Geflüchtete zunächst nicht gefunden werden. Wie genau ihm die Flucht gelang, ist nicht bekannt. Die Justizanstalt gab dazu keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 18:59 Uhr aktualisiert