Fördergelder fehlen: Grazer Sportvereine bangen um Zukunft

Für zahlreiche junge Sportler in Graz steht derzeit viel auf dem Spiel. Rund 20 Vereine warten auf finanzielle Unterstützung der Stadt, mit der sie bereits gerechnet haben. Besonders angespannt ist die Lage beim Union Sportverein Ries-Kainbach, in dem rund 250 Kinder und Jugendliche Fußball spielen. Wie Vorstandsmitglied Jürgen Mayrhofer gegenüber dem ORF erklärt, würde das Ausbleiben der Förderung ein Budgetloch von mindestens 30.000 Euro in die Vereinskasse reißen. Im schlimmsten Fall könnte der Vereins- und Sportbetrieb mit 1. Jänner eingestellt werden.

Kritik an Sparpolitik

Die schwierige Situation ruft nun auch SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger auf den Plan. Sie wirft der Grazer Stadtkoalition vor, bei den falschen Stellen zu sparen. „Dass ausgerechnet unsere Kinder- und Jugendsportvereine um ihre Finanzierung bangen müssen, ist für mich kurzsichtig und ehrlich gesagt auch unwürdig. Denn wer glaubt, dass es dabei nur um ein paar Trainingsstunden in der Woche geht, unterschätzt völlig, was unsere Vereine leisten“, kritisiert Schlüsselberger. Ihrer Ansicht nach erfüllen Sportvereine weit mehr Aufgaben als die reine sportliche Betreuung. Gerade für junge Menschen seien sie wichtige Orte, um Freundschaften zu knüpfen, Gemeinschaft zu erleben und einen Ausgleich zum Alltag zu finden.

©Stadt Graz/Fischer SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger kritisiert die unsichere Finanzierung der Grazer Kinder- und Jugendsportvereine und warnt vor langfristigen Folgen.

Zukunft ungewiss

Wie ernst die Lage ist, zeigt sich auch beim SVU Liebenau, der mehr als 400 Kinder und Jugendliche in 19 Mannschaften betreut. Ohne gesicherte Finanzierung könnte der bisherige Spiel- und Trainingsbetrieb laut Vereinsobmann Franz Haiden auf Dauer nicht in gewohnter Form fortgesetzt werden. Auch die Gymnastiksport Union Graz, die seit fast 30 Jahren junge Menschen unter anderem in Rhythmischer Gymnastik, Hip Hop und Ballett betreut, fordert Klarheit über die Förderungen. Schlüsselberger sieht darin vor allem eine Gefahr für leistbare Freizeitangebote. „Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie wichtig es für ein Kind ist, irgendwo dazuzugehören. Einen Platz zu haben, an dem man willkommen ist, an dem jemand auf einen wartet und an dem es nicht darum geht, wie viel Geld die Eltern verdienen“, betont sie.

Entscheidung erwartet

Hinter den ausstehenden Zahlungen steht die angespannte Finanzlage der Stadt Graz. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) verweist auf unerwartete Nachforderungen in Millionenhöhe im Behindertenbereich, die zur Haushaltssperre geführt haben. Eine Entscheidung über die Förderanträge soll laut Stadtregierung noch diese Woche fallen. Ziel sei es, möglichst viele Förderungen noch heuer auszuzahlen. Auch Anträge für 2027 sollen anschließend wieder möglich sein. Für die betroffenen Vereine bleibt damit vorerst offen, wie viel Geld tatsächlich zur Verfügung stehen wird.

Appell an Koalition

Schlüsselberger fordert die Stadtregierung deshalb auf, nicht nur die unmittelbaren Einsparungen, sondern auch mögliche langfristige Auswirkungen zu berücksichtigen. Sie verweist dabei auf die Bedeutung des Vereinssports für die körperliche und psychische Gesundheit junger Menschen. „Natürlich müssen wir mit öffentlichen Geldern sorgsam umgehen. Aber wer beim Kindersport spart, spart am falschen Ende – und die Rechnung dafür zahlen wir am Ende alle“, warnt die SPÖ-Gemeinderätin. Aus ihrer Sicht könnten heutige Einsparungen künftig höhere Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich verursachen.