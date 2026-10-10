Graz Marathon am Sonntag: Sperren und Öffi-Änderungen im Überblick

Der Graz Marathon sorgt am Sonntag, dem 11. Oktober, für umfangreiche Verkehrseinschränkungen. Zahlreiche Straßen und Brücken werden gesperrt. Mehrere Straßenbahnlinien durch Ersatzbusse ersetzt und Busse umgeleitet.

Am Sonntag, dem 11. Oktober, steht Graz ganz im Zeichen des Laufsports. Der Graz Marathon führt durch weite Teile der Stadt und bringt deshalb umfangreiche Verkehrseinschränkungen mit sich. Die gesamte Laufstrecke ist von 7 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch auf angrenzenden Straßen ist mit Behinderungen und Staus zu rechnen. Die Strecke führt durch die Altstadt und entlang der Mur, im Norden bis in den Bereich Weinzödl und im Süden bis zum Stadion Liebenau. Wer am Sonntag mit dem Auto unterwegs ist, sollte deshalb mehr Zeit einplanen und die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit meiden.

Diese Straßen und Brücken sind betroffen Zu den wichtigen Straßensperren am Sonntag zählen unter anderem: Theodor-Körner-Straße

Opernring und Burgring

Joanneumring

Conrad-von-Hötzendorf-Straße

Schönaugasse und Schönaugürtel

Grieskai und Lendkai

Keplerstraße

Körösistraße und Wiener Straße

Grabenstraße und Lange Gasse

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Radetzkystraße

Roseggerkai und Marburgerkai

Wielandgasse

Friedrichgasse und Pestalozzistraße Auch mehrere Murbrücken sind betroffen: Die Augartenbrücke, die Erzherzog-Johann-Brücke, die Radetzkybrücke, die Keplerbrücke und die Tegetthoffbrücke sind am Sonntag gesperrt. Die Sperren werden schrittweise aktiviert: Ab 7 Uhr beginnen die Einschränkungen entlang der Strecke, ab 9 Uhr ist die gesamte Laufstrecke gesperrt. Aus ausgewiesenen Bereichen ist eine Ausfahrt mit dem Auto in Laufrichtung noch bis spätestens 9 Uhr möglich. Die Sperren sollen voraussichtlich um 17 Uhr enden.

Auch Bus und Bim sind betroffen

Nicht nur der Autoverkehr ist eingeschränkt. Zwischen etwa 7 und 17 Uhr müssen die Graz Linien zahlreiche Verbindungen anpassen. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch bei mehreren Buslinien kommt es zu Umleitungen, geänderten Endhaltestellen oder verkürzten Strecken. Betroffen sind die Linien 31E, 32, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 63, 66 und 67E.

Die wichtigsten Öffi-Änderungen im Überblick Linie 31E: Die Busse fahren nur bis zum Griesplatz. Die Haltestellen Österreichische Gesundheitskasse, Wielandgasse und Jakominiplatz entfallen.

Die Busse fahren nur bis zum Griesplatz. Die Haltestellen Österreichische Gesundheitskasse, Wielandgasse und Jakominiplatz entfallen. Linie 32: Die Strecke wird ab Don Bosco über die Kärntnerstraße und den Eggenberger Gürtel zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Strecke wird ab Don Bosco über die Kärntnerstraße und den Eggenberger Gürtel zum Hauptbahnhof umgeleitet. Linie 34: Die Busse fahren ab der Fliedergasse über den Schönaugürtel und den Karlauer Gürtel zum Griesplatz.

Die Busse fahren ab der Fliedergasse über den Schönaugürtel und den Karlauer Gürtel zum Griesplatz. Linie 39: Der Abschnitt zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof wird eingestellt. Zum Urnenfriedhof fährt stattdessen die Linie 67E.

Der Abschnitt zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof wird eingestellt. Zum Urnenfriedhof fährt stattdessen die Linie 67E. Linie 40: Die Busse werden zwischen Gösting und Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Busse werden zwischen Gösting und Hauptbahnhof umgeleitet. Linie 53: Im Bereich Andritz und der oberen Wiener Straße kommt es zu einer geänderten Streckenführung.

Im Bereich Andritz und der oberen Wiener Straße kommt es zu einer geänderten Streckenführung. Linie 58: Die Busse werden ab Geidorfplatz zum Hauptbahnhof umgeleitet. Zwischen Lendplatz und Hauptbahnhof übernimmt die Linie 67E die Verbindung.

Die Busse werden ab Geidorfplatz zum Hauptbahnhof umgeleitet. Zwischen Lendplatz und Hauptbahnhof übernimmt die Linie 67E die Verbindung. Linie 62: Die Busse fahren ab Kalvarienbrücke über die Grabenstraße zur Endstation WKO-WIFI.

Die Busse fahren ab Kalvarienbrücke über die Grabenstraße zur Endstation WKO-WIFI. Linie 63: Die Linie wird verkürzt und fährt nur bis zum Geidorfplatz.

Die Linie wird verkürzt und fährt nur bis zum Geidorfplatz. Linie 66: Die Strecke wird im Bereich Liebenau und Stadion geändert.

Die Strecke wird im Bereich Liebenau und Stadion geändert. Linie 67E: Die Busse fahren auf einer geänderten Route über Hauptbahnhof, Griesplatz und Urnenfriedhof.

Diese Verbindungen bleiben unverändert

Nicht alle Buslinien sind von den Maßnahmen betroffen. Laut Holding Graz fahren unter anderem die Linien 48, 52Z, 60, 64E, 65A, 72, 74, 75, 78, 80 und 82 ohne die genannten marathonbedingten Änderungen. Die Graz Linien empfehlen, die aktuellen Verbindungen über die GrazMobil-App abzurufen. Da auch die Busse auf Straßen unterwegs sind, auf denen es durch den Marathon zu Umleitungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen kommt, sind Verspätungen möglich.

Kopfhörerverbot sorgt für Diskussionen

Das Kopfhörerverbot beim Graz Marathon sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen. Die Meinungen der 5-Minuten-Leser gingen dabei deutlich auseinander: Während einige die Sicherheitsregel begrüßen, kritisieren andere das Verbot und betonen, wie wichtig Musik für ihre Motivation beim Laufen ist. Auch die Frage, wie das Verbot bei Tausenden Teilnehmern kontrolliert werden soll, wurde in den Kommentaren thematisiert. Mehr dazu liest du hier: Kopfhörerverbot beim Graz Marathon sorgt für Debatte: „Ohne Kopfhörer fehlen 20 PS“.