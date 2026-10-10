Trauer um Bauernmarkt-Urgestein: „Jetzt ist da eine Lücke, die man spürt“

Das Team des Bauernmarkts Kainbach-Hönigtal trauert um Franz. In einem Facebook-Posting erinnert die Gemeinschaft an einen Menschen, der über viele Jahre Teil des Marktlebens war und mit seiner humorvollen Art in Erinnerung bleibt. „Heute fällt es uns sehr schwer, die richtigen Worte zu finden“, schreibt das Team zu Beginn seiner Nachricht.

Erinnerungen an gemeinsame Gespräche

Besonders in Erinnerung bleiben Franz sein Lachen, sein Schmäh und die vielen gemeinsamen Momente. Neben humorvollen Situationen gab es auch Platz für ernsthafte Gespräche und Diskussionen. „An die Gespräche, die plötzlich ernst wurden, an Diskussionen über Gott und die Welt und daran, dass man mit Franz einfach über alles reden konnte“, heißt es in dem Posting. Ein besonderes Merkmal von Franz waren seine berühmten Hendln, die das Team ebenfalls in seinem Abschied erwähnt. „Und natürlich denken wir auch an seine berühmten Hendln. Die waren einfach Franz“, schreibt die Gemeinschaft.

Franz wird am Bauernmarkt fehlen

Bei den künftigen Treffen am Bauernmarkt wird Franz fehlen. Wie sehr er zur Gemeinschaft gehörte, bringen die Mitglieder in ihrem Posting mit persönlichen Worten zum Ausdruck: „Jetzt ist da eine Lücke, die man spürt. Wenn wir am Bauernmarkt zusammenkommen, wird einer fehlen, mit dem wir so viele Jahre gelacht, geredet und diskutiert haben. Einer, der für uns einfach dazugehört hat.“ Abschließend bedankt sich das Team für die gemeinsame Zeit: „Danke für all die gemeinsamen Jahre, für deinen Schmäh, deine Geschichten, deine offenen Worte und für die vielen schönen Stunden mit dir.“ Franz werde in lieber Erinnerung bleiben, hält die Gemeinschaft fest. „Franz, du wirst uns wahnsinnig fehlen.“