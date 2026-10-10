Seit 1956 in Graz: Was hinter dem Erfolg des Familienbetriebs „Mild“ steckt

Während in der Grazer Innenstadt Lokale kommen und gehen, blickt das „Mild“ auf sieben Jahrzehnte Geschichte zurück. Betreiber Thomas Pagel spricht über drei Generationen, Herausforderungen in der Gastro und das Erfolgskonzept.

Seit 1956 gehört der Familienbetrieb „Mild“ zur Grazer Gastronomieszene. Was einst als Feinkostgeschäft begann, hat sich über drei Generationen hinweg zu einem Lokal mit Sandwich-Schwerpunkt und einer besonderen Leidenschaft für Bier entwickelt. Heute führt Thomas Pagel den Betrieb in der Stubenberggasse und hat das Konzept in den vergangenen zehn Jahren weiterentwickelt. Gegründet wurde das Unternehmen von seinen Großeltern Sarah und Stefan Mild. „Die drei Schwestern Rose, Sieglinde und Edith führten den Betrieb weiter, aber eher mit Beisel-Charakter“, erzählt Pagel gegenüber 5 Minuten. Als er selbst übernahm, setzte er neue Schwerpunkte: „Ich habe mich seit nun zehn Jahren für Sandwiches und Bierschwerpunkt entschieden.“

Künstler, verlorene Seelen, unterschiedliche Altersgruppen

Auch die Gäste haben sich im Lauf der Jahrzehnte verändert. Während das Lokal früher besonders Künstler und andere Stammgäste anzog, wollte Pagel mit neuen Ideen auch jüngere Menschen erreichen. „Zur Zeit meiner Tante waren viele Künstler und auch verlorene Seelen dem Lokal treu, als ich startete, haben wir mit DJ-Line und Vernissagen versucht, ein jüngeres Publikum zu erreichen“, berichtet er. Besonders freut ihn, wenn unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen. „Am schönsten ist es für mich, wenn verschiedene Generationen an einem Tisch sitzen“, sagt Pagel. Auf einzelne besondere Ereignisse könne er sich hingegen nur schwer festlegen. „Das ist schwer zu sagen, ich glaube, die Summe vieler kleiner und schöner Momente macht das Ganze aus“, erklärt der Betreiber gegenüber 5 Minuten auf die Frage, welche Ereignisse ihm über die Jahre besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Corona, Inflation und hohe Energiepreise: „Da müssen wir halt alle durch“

Die vergangenen Jahre haben auch die Gastronomie vor große Herausforderungen gestellt. Corona, gestiegene Energiepreise und Inflation hätten die Branche stark belastet, schildert Pagel gegenüber 5 Minuten. „Da müssen wir halt alle durch und es trennt sich die Spreu vom Weizen“, sagt er mit Blick auf die schwierige Situation vieler Betriebe. Gerade in der Grazer Innenstadt, wo ein stetiges Kommen und Gehen der Lokal herrscht, ist das langjährige Bestehen des „Mild“ bemerkenswert. Für Pagel liegt ein wesentlicher Grund dafür in der täglichen Arbeit und der gleichbleibenden Qualität. „Ich glaube, das Wichtigste ist die Konstanz, jeden Tag die gleiche Qualität abzuliefern!“, betont er. Gleichzeitig brauche es eine echte Leidenschaft für den Beruf: „Man muss auch schon für die Gastronomie geboren sein und vor allem Spaß an dem Beruf haben.“ Langeweile komme dabei kaum auf. „Jeder Tag ist neu und wenn man glaubt, man hat alles gesehen, wird man überrascht“, erzählt Pagel.

Fixes Konzept statt kurzlebiger Trends

Auch beim Angebot setzt das „Mild“ auf eine Mischung aus Beständigkeit und eigenen Schwerpunkten. Bei den Getränken steht Bier im Mittelpunkt. Dabei komme es für Pagel nicht nur auf die Auswahl an, sondern auch auf die richtige Zubereitung. „Beim Bier sind wir immer auf der Suche nach der perfekten Schaumkrone, weil Flaschenbier kann man überall trinken“, sagt er. Weiters erklärt der Betreiber: „Bei unseren Sandwiches setzen wir lieber auf Altbewährtes, als jedem Trend nachzulaufen.“

Familiäre Atmosphäre als Erfolgsfaktor

Was schätzen die Gäste am „Mild“ besonders? Auf diese Frage verweist Pagel mit einem Augenzwinkern auf die Menschen, die das Lokal seit Jahren besuchen. „Da muss man unsere Gäste selber fragen“, meint er. Eine Vermutung hat er dennoch: „Ich glaube, soweit schätzen sie unsere Atmosphäre und das Ganze rund ums Mild ist auch sehr familiär.“ Nach 70 Jahren ist das Lokal damit weiterhin ein Familienbetrieb, der sich verändert hat, ohne seine Wurzeln ganz hinter sich zu lassen. Das Jubiläum steht nicht nur für eine lange Geschichte, sondern auch für ein Konzept, das über Generationen hinweg immer wieder angepasst wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 09:22 Uhr aktualisiert