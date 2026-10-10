In diesen Grazer Club kommt nicht jeder: Mitgliedschaft kostet Tausende Euro

Ein neuer Privatclub in Graz setzt auf Exklusivität: Das J22 erstreckt sich über zwei Etagen, bietet einen Weintresor und richtet sich an Menschen, die Austausch und Kontakte suchen. Wer dabei sein möchte, muss sich bewerben.

In der Jakoministraße 22 gibt es seit Kurzem einen neuen Treffpunkt, der nicht für jeden frei zugänglich ist. Nach monatelangen Umbauarbeiten hat der Private Members Club J22 seine Türen geöffnet. Der Zugang ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten und die Aufnahme erfolgt nicht automatisch, sondern nach Prüfung einer Bewerbung. Das Konzept richtet sich an Menschen, die sich in einem exklusiven Rahmen treffen, Ideen austauschen und Kontakte knüpfen möchten. Der Club versteht sich laut eigener Website als Ort für Gespräche, Veranstaltungen und Begegnungen über unterschiedliche Branchen und Generationen hinweg.

Hohe Kosten für eine Mitgliedschaft

Wer Teil des Clubs werden möchte, muss eine Bewerbung einreichen, über die ein Membership-Vorstand entscheidet. Auch finanziell ist die Mitgliedschaft mit einem erheblichen Aufwand verbunden, heißt es in einem Bericht vom Grazer. Laut dem offiziellen Antragsformular beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag für Privatpersonen 3.000 Euro. Zusätzlich ist eine einmalige Aufnahmegebühr von ebenfalls 3.000 Euro vorgesehen. Bei Unternehmen mit mehreren Mitgliedern liegt die einmalige Gebühr bei 4.000 Euro; der jährliche Beitrag beträgt 3.000 Euro pro Mitglied. Die Kosten unterscheiden sich damit je nach Mitgliedschaftsmodell.

Zwei Etagen, Barbereiche und ein Weintresor

Im Inneren setzt das J22 auf ein Design mit Schwarz, Weiß und Gold. Die Räumlichkeiten verteilen sich auf zwei Stockwerke und umfassen sowohl offene Bereiche als auch Rückzugsmöglichkeiten für kleinere Gesprächsrunden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Wein: Die Karte umfasst nach Angaben des Clubs mehr als 750 Positionen. Außerdem können Mitglieder eigene Fächer in einem klimatisierten Weintresor nutzen. Zum Angebot gehören auch Veranstaltungen, kulturelle Programmpunkte und ein Concierge-Service an Werktagen. Die regulären Öffnungszeiten gibt der Club mit täglich 8 bis 23 Uhr an.

Austausch über Ideen und gesellschaftliche Themen

Inhaltlich möchte das J22 mehr sein als ein Ort zum Essen und Trinken. Auf seiner Website betont der Club den Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und beruflichen Hintergründen. Gespräche sollen neue Ideen ermöglichen und gesellschaftliche Themen aufgreifen. Auch Nachhaltigkeit zählt laut Club zu den eigenen Grundsätzen. Dabei verweist das Unternehmen unter anderem auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen und die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern. Hinter dem neuen Privatclub steht der Unternehmer Hannes Schreiner, der unter anderem mit dem Technopark Raaba und Schreiner Capital verbunden ist. Mit dem J22 bekommt Graz damit einen weiteren exklusiven Treffpunkt, dessen Angebot sich gezielt an einen ausgewählten Mitgliederkreis richtet.