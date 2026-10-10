Kopftuchverbot an Schulen: Demo führte durch Grazer Innenstadt

Etwa 200 Menschen haben sich am Freitag in Graz versammelt, um gegen das Kopftuchverbot an Schulen zu protestieren. Die Kundgebung richtete sich gegen die seit September geltende Regelung für Mädchen unter 14 Jahren.

Am Freitagvormittag haben sich laut Veranstalter am Grazer Lendplatz rund 200 Menschen zu einer Kundgebung gegen das Kopftuchverbot an Schulen getroffen. Aufgerufen hatte die Revolutionäre Kommunistische Partei (RKP). Der Protest richtete sich gegen die bundesweit geltende Vorschrift, die Mädchen unter 14 Jahren das Tragen eines islamischen Kopftuchs in der Schule untersagt. Bei der Versammlung waren vor allem junge Menschen vertreten. Kopftücher waren unter den Teilnehmenden hingegen nur vereinzelt zu sehen. Mit Sprechchören und Transparenten machten die Demonstrierenden ihrem Unmut über die Regelung Luft.

Teilnahme während des Unterrichts nicht erlaubt

Bereits vor der Kundgebung hatte die Bildungsdirektion Steiermark klargestellt, dass die Teilnahme an der Demonstration während der Unterrichtszeit kein zulässiger Grund für das Fernbleiben vom Unterricht ist. Schülerinnen und Schüler müssen dem Unterricht grundsätzlich regelmäßig und pünktlich beiwohnen, sofern kein anerkannter Verhinderungsgrund vorliegt. Die Veranstalter sahen diese Vorgabe kritisch. Nach Angaben der RKP beteiligten sich auch Schülerinnen und Schüler an der Kundgebung. Besonders von der Grazer Ortweinschule habe es Unterstützung gegeben, dort sei ein eigenes Komitee entstanden.

Demonstrationszug durch die Grazer Innenstadt

Nach der Kundgebung am Lendplatz setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Bildungsdirektion in Bewegung. Anschließend führte die Route weiter zum Karmeliterplatz. Die Veranstalter kündigten an, dass es nicht bei diesem Protest bleiben solle.