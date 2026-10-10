Kulturschock Graz: „Ich wusste nicht, was Jahreszeiten sind“

Der Liebe wegen kam Juanita Guerra Arellano vor rund 20 Jahren von Kolumbien nach Graz. Hier entdeckte sie Jahreszeiten, ein neues Zuhause und einen Dieb, der gar keiner war.

„Ich habe mich gefragt, warum hier alle plötzlich Kürbis und Kastanien essen“, erinnert sich Juanita an ihre erste Begegnung mit den Jahreszeiten. Es war Herbst und sie lernte bald, dass im Frühling gepflanzt und im Herbst geerntet wird. „In Koumbien gibt es je nach Höhenlage unterschiedliche Klimazonen.“ Im Unterschied zu Graz bleibt das Klima dort jedoch das ganze Jahr über ziemlich gleich. „Wenn an einem Ort Tomaten wachsen, dann wachsen sie dort das ganze Jahr über.“

Andere Länder, andere Supermärkte

Juanita stammt ursprünglich aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. „Im ganzen Land haben die Menschen mit Armut zu kämpfen.“ Sie berichtet, dass deshalb sogar jeder Supermarkt mit Sicherheitskräften und Überwachungskameras ausgestattet ist. Jedes Produkt ist alarmgesichert, großen Taschen dürfen die Kunden gar nicht erst mit in die Geschäfte nehmen. „Das führte zu einer lustigen Geschichte in meiner ersten Zeit in Graz“, erinnert sie sich.

„Ich dachte, er würde stehlen“

„Ich war gerade zwei Wochen hier und ging alleine einkaufen.“ Damals sprach Juanita noch kein Deutsch. Schon beim Betreten des Supermarkts wunderte sie sich über die fehlenden Sicherheitsvorkehrungen. „Ich sah einen jungen Mann, der seine Einkäufe direkt in den Rucksack packte. Ich dachte, er würde stehlen.“ Aufgeregt folgte ihm die Neo-Grazerin durch das ganze Geschäft. Schließlich versuchte sie, einer Mitarbeiterin mit Händen und Füßen zu erklären, was sie beobachtet hatte. Als der junge Mann zur Kasse kam, bezahlte er selbstverständlich alle Waren, die er zuvor in den Rucksack gesteckt hatte. „Noch heute lachen wir darüber, wenn die damalige Mitarbeiterin diese Geschichte nun meiner Tochter erzählt.“

Nach und nach ein neues Zuhause

Viel gelernt habe Juanita durch ihre Freundschaften, die sie in verschiedenen Freizeitkursen schloss. „Ich habe auf der Urania alle Kurse gebucht, die ich finden konnte.“ Dadurch entstand ihr erster Freundeskreis, darunter viele Pensionisten, die ihr das Leben in Österreich erklärten. „Sie haben mir viel über den Alltag beigebracht, über das Essen hier und auch beim Deutschlernen geholfen. Aus all dem Fremden wurde so nach und nach ein neues Zuhause für mich.“

„Ich schätze die Sicherheit hier“

Was Juanita an Österreich besonders schätzt, ist das Sozialsystem. „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die hier über alles klagen, einmal auf die andere Seite der Welt gehen um zu sehen, was sie hier alles haben.“ Armut, Hunger, keine staatliche Unterstützung – in Kolumbien sieht das Leben anders aus. „In Graz ist das auf alle Fälle besser.“

Kolumbianische Skills in Graz

Umgekehrt hat Juanita durch ihre ersten 30 Lebensjahre in Kolumbien „Survival-Skills“ entwickelt, die sie in Österreich weniger wahrnimmt. „Durch die fehlende Unterstützung mussten wir innovativ sein. Immer in Bewegung bleiben und uns immer etwas einfallen lassen, um zu überleben.“ Besonders während der Corona-Pandemie wurde der heutigen Geschäftsführerin von Juanitas Nähbox bewusst, wie sehr sie diese Haltung geprägt hat.

Von beiden Ländern das Beste

„Während der Lockdowns hatte ich innerhalb von wenigen Wochen zehn neue Projekte im Kopf“, erinnert sie sich. Trotz der vielen Einschränkungen suchte sie sofort nach umsetzbaren Wegen und Lösungen, mit denen sie weiterarbeiten konnte, während andere Kollegen noch in Schockstarre verharrten. „Ich habe einfach das Beste aus beiden Ländern genommen, um hier mein neues Leben aufzubauen“, Nicht nur mit ihrem südamerikanischen Temperament möchte sie das Leben in Graz ein bisschen bunter machen. Auch mit ihren Stoffen und Nähangeboten bringt sie Farbe den Alltag. Im Supermarkt verfolgt sie niemanden mehr. „Und ich weiß jetzt auch, dass es Spargel nur eine gewisse Zeit lang im Frühjahr zu kaufen gibt.“