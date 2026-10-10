Keine Absagen: Jedes Kind in Gratwein-Straßengel hat Betreuungsplatz

Zum Start des neuen Betreuungsjahres 2026/27 gab es für Familien durchwegs gute Nachrichten. Jedes angemeldete Kind hat einen Fixplatz in einer der kommunalen Einrichtungen oder im privaten Kinderhaus „Kinder am Straßenglerberg“ erhalten. Bürgermeisterin Doris Dirnberger zeigt sich erfreut über den lückenlosen Ausbau der Kinderbetreuung: „Dass wir es geschafft haben, allen Familien bei uns in Gratwein-Straßengel einen Betreuungsplatz für das neue Kindergartenjahr anbieten zu können, macht mich unglaublich stolz und glücklich. Ein Platz im Kindergarten bedeutet für die Kinder Raum zum Spielen, Lernen und Freunde-Finden – und für die Eltern das beruhigende Gefühl, ihr Kind in den besten Händen zu wissen.“

395 Kinder an sechs Standorten

Insgesamt werden in der Marktgemeinde im laufenden Jahr 395 Kinder an sechs Standorten betreut. Die pädagogischen Konzepte reichen von Ganztags- und Halbtagsgruppen über Natur- und Waldtage bis hin zu Bio-Jausenbuffets und moderner Elternkommunikation via digitaler Plattformen. Die Auslastung verteilt sich dabei wie folgt auf die Standorte: