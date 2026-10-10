Von Tür zu Tür in Graz: Gewessler, Krautwaschl & Schwentner auf Tour

Die Grünen setzen im Rahmen ihrer österreichweiten Herbstkampagne voll auf den direkten Kontakt an den Haustüren. Am vergangenen Mittwoch machten Bundessprecherin Leonore Gewessler, die steirische Landessprecherin Sandra Krautwaschl und die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner gemeinsam mit zahlreichen Aktivisten in Graz Station, um das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Ausgehend vom Café Kork in der Lessingstraße schwärmte das Führungstrio aus, um bei Hausbesuchen zuzuhören, wo den Menschen im Alltag der Schuh drückt.

„Zuhören, was die Menschen bewegt“

„Nur wer zuhören kann, kann gute Politik machen. Deshalb gehen wir von Tür zu Tür, führen Gespräche und hören zu, was die Menschen beschäftigt“, betonte Bundessprecherin Leonore Gewessler beim Auftakt in Graz. Ziel sei es, eine klare Alternative zur aktuellen Politik zu bieten und Zuversicht zu vermitteln. Auch für die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl sind Haustürgespräche ein zentraler Bestandteil der politischen Arbeit – insbesondere in Zeiten steigender Wohn- und Energiekosten: „Wir wollen wissen, wo der Schuh wirklich drückt, und daraus Politik machen, die das Leben leichter statt schwerer macht.“

Rückmeldungen für die Grazer Stadtpolitik

Graz-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hob hervor, wie wertvoll das unmittelbare Feedback aus der Bevölkerung für die tägliche Arbeit in der Murmetropole ist: „Gerade wenn man politische Verantwortung in einer Stadt trägt, ist es wichtig, nicht nur in Sitzungen zu hören, was funktioniert und was nicht. Die direkten Gespräche zeigen oft sehr klar, was die Menschen im Alltag von uns brauchen.“ Die Grüne Herbstkampagne wird in den kommenden Wochen weiter durch die Österreich touren. Der nächste Termin in der Steiermark steht bereits fest: Am Samstag, dem 24. Oktober, stehen Hausbesuche in St. Veit in der Südsteiermark auf dem Programm.