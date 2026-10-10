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Bild auf 5min.at zeigt eine Oldies Party
Das Oldies-Clubbing im mo.xx besteht seit 20 Jahren.
Graz
10/10/2026
Toll:

Oldies-Clubbing in Graz feiert Jubiläum

Die Veranstaltungsreihe „Oldies-Clubbing“ feiert am Samstag, dem 10. Oktober, im Grazer mo.xx ihr 20-jähriges Bestehen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Im mo.xx in der Moserhofgasse steht am Samstag, dem 10. Oktober 2026, eine Jubiläumsausgabe des „Oldies-Clubbings“ an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und markiert zeitgleich das 20-jährige Bestehen sowie die 60. Ausgabe des Formats, das damit als dienstälteste regelmäßige Eventreihe der Location gilt. Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung ist Simon Pichler verantwortlich, der Musik aus den 1960er- bis 1980er-Jahren auflegt.

Programmpunkt zum Jubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens ist für etwa 22 Uhr ein zusätzlicher Programmpunkt vorgesehen: Die Tänzerin Antonia Suanjak führt in einer rund 20-minütigen Einlage in die Grundzüge des Swing-Tanzes ein.

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