Oldies-Clubbing in Graz feiert Jubiläum

Im mo.xx in der Moserhofgasse steht am Samstag, dem 10. Oktober 2026, eine Jubiläumsausgabe des „Oldies-Clubbings“ an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und markiert zeitgleich das 20-jährige Bestehen sowie die 60. Ausgabe des Formats, das damit als dienstälteste regelmäßige Eventreihe der Location gilt. Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung ist Simon Pichler verantwortlich, der Musik aus den 1960er- bis 1980er-Jahren auflegt.

Programmpunkt zum Jubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens ist für etwa 22 Uhr ein zusätzlicher Programmpunkt vorgesehen: Die Tänzerin Antonia Suanjak führt in einer rund 20-minütigen Einlage in die Grundzüge des Swing-Tanzes ein.