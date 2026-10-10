Gemeinsam geht mehr: pro mente setzt gelbes Zeichen in Graz

Anlässlich des weltweiten Tags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober rückte pro mente steiermark das seelische Wohlbefinden mitten in der Grazer Innenstadt ins Rampenlicht. Mit einer auffälligen Bewegungsaktion und einem Infostand am Hauptplatz wurde auf die Wichtigkeit psychischer Gesundheit aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Gemeinsam geht mehr“ zogen am vergangenen Mittwoch, dem 7. Oktober, über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in knallgelben T-Shirts durch die Stadt. Der rund 1,2 Kilometer lange Rundweg führte ab 9:00 Uhr vom Hauptplatz über den Schlossbergplatz und Mariahilfer Platz vorbei am Kunsthaus zurück zum Ausgangspunkt. Mit gelben Luftballons, Plakaten und Bannern lenkte die Gruppe die Blicke zahlreicher Passanten auf ein Thema, das im Alltag noch immer zu oft vernachlässigt wird.

Infostand & Mitmach-Aktion am Hauptplatz

Parallel dazu informierte das Experten-Team von pro mente steiermark von 9 bis 15 Uhr direkt am Hauptplatz. Interessierte konnten sich Tipps für den Alltag holen oder auf einer großen Plakatwand persönlich niederschreiben, was ihrer eigenen Seele guttut. Die Organisation bietet in der Steiermark ein breites Hilfsnetz für Menschen mit psychosozialen Herausforderungen – von betreutem Wohnen über berufliche Rehabilitation bis hin zu mobiler Betreuung. Mit der Aktion im öffentlichen Raum sollte vor allem eines vermittelt werden: Niemand muss mit seelischen Belastungen allein bleiben.