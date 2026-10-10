Graz Marathon gestartet: 3.000 Kinder beim Auftakt

Bei strahlendem Sonnenschein und vor zahlreichen Zuschauern ist am heutigen Samstag der erste Tag des Graz Marathon 2026 über die Bühne gegangen. Rund 3.000 begeisterte Nachwuchsläuferinnen und -läufer verwandelten die Innenstadt gemeinsam mit Maskottchen und Hobbyläufern in eine riesige Sportarena. Bereits am Vormittag stimmten sich rund 250 Sportbegeisterte beim Garmin x runninGraz Shakeout Run vor der Grazer Oper auf das Marathon-Wochenende ein. Nach dem gemeinsamen Lauf warteten Kaffee, Croissants und Brezen zur Stärkung auf die Teilnehmer.

Maskottchenlauf für den guten Zweck

Ein Highlight für die jüngsten Besucher war der Kleine Kinderzeitung Maskottchenlauf. 15 bunte Figuren liefen unter lautem Jubel für den guten Zweck um die Wette und unterstützten damit die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“. Im Anschluss sicherten sich die Nachwuchstalente beim SPAREFROH Bambinisprint und dem Junior Marathon ihre wohlverdienten Finisher-Medaillen. Als teilnehmerstärkste Schule durfte sich die PMS Dobl über einen Zuschuss von 300 Euro für die Klassenkasse freuen. Ebenfalls fest im Programm verankert ist das Thema Inklusion: Das Team von LebensGroß unterstützte die Läufer an den Labestationen und übernimmt am Sonntag auch die Medaillenübergabe im Zielbereich.

15.000 Läufer am Marathonsonntag erwartet

Am Nachmittag folgten noch der Familienlauf sowie der City Run 5.0. Am morgigen Sonntag gipfelt das Event schließlich im großen Haupttag: 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu den Langstreckenbewerben – vom Viertelmarathon über den Halbmarathon und die Staffel bis hin zur vollen Distanz – in der Grazer Innenstadt erwartet. Eine Neuerung betrifft heuer die Strecke des Viertelmarathons, die durch den Grazer Norden führt und ihr Ziel am Freiheitsplatz hat.