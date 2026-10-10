„Du bist nicht allein“: Graz rückt seelische Gesundheit ins Rampenlicht

Unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ rückt die Stadt Graz die seelische Gesundheit in den Fokus: Neben einem neuen digitalen Stadtplan und grünem Uhrturm-Leuchten lädt am 15. Oktober eine große Info-Messe in die AK.

Seelische Belastungen sind oft unsichtbar, betreffen aber viele Menschen: Allein in der Steiermark leben rund 180.000 Personen mit einer psychischen Erkrankung. Unter dem Motto „Du bist nicht allein!“ startet die Stadt Graz gemeinsam mit Kooperationspartnern eine umfassende Informationsoffensive, um Hürden abzubauen und Betroffenen rasch Orientierung zu bieten. Ein zentrales Element ist der neue digitale „Grazer Stadtplan Seelische Gesundheit“, der erstmals einen einfachen Überblick über alle psychosozialen Hilfsangebote der Landeshauptstadt bietet. „Wenn es einem Menschen seelisch schlecht geht, darf die erste Herausforderung nicht darin bestehen, herauszufinden, wo es überhaupt Hilfe gibt. Wir wollen Hürden abbauen, Angebote sichtbar machen und Menschen Mut geben, sich Unterstützung zu holen“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Auch Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes, hebt die Bedeutung unkomplizierter Hilfswege hervor:

„Gute Versorgung beginnt mit Orientierung. Gerade in einer psychisch belastenden Situation braucht es einfache Wege und verständliche Informationen. Mit dem Stadtplan können Betroffene, Angehörige, aber auch Fachkräfte rasch sehen, welche Unterstützung es in Graz gibt.“

Grüner Uhrturm und Aktionstag in der AK

Ein unübersehbares Zeichen setzt die Stadt am Samstag, dem 10. Oktober, zum Welttag der Seelischen Gesundheit: Der Grazer Uhrturm erstrahlt am Abend in Grün, der offiziellen Symbolfarbe der WHO für Hoffnung und psychische Gesundheit. Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, laden das Gesundheitsamt und die psychosozialen Einrichtungen ab 14.30 Uhr zum Tag der Seelischen Gesundheit in den Großen Saal der Arbeiterkammer (Strauchergasse 32) ein. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher neben Infoständen ein Podiumstalk unter dem Titel „Neue Wege, neue Perspektiven“, bei dem Betroffene persönlich von ihren Erfahrungen, Diagnosen und ihrem Weg zur Hilfe berichten.

Neue Angebote und kostenfreie Kassenplätze

Auch auf Versorgungsebene hat sich heuer viel getan: Seit Jahresbeginn gibt es über die Vermittlungsplattform psyhelp erstmals vollfinanzierte Kassenplätze für klinisch-psychologische Behandlung in Österreich. Zudem startete Graz mit 1. Oktober als größter Ausbildungsstandort für das neue Masterstudium Psychotherapie.