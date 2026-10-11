Comeback nach Pause: Diakite schießt Sturm zum Auswärtssieg

Erfolgreiche Rückkehr aus der Länderspielpause für den SK Sturm Graz: Gleich zwei Mal schießt Oumar Diakité ein Tor.

Der SK Sturm Graz hat sich eindrucksvoll aus der Länderspielpause zurückgemeldet. In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga setzten sich die Grazer auswärts in Wien-Favoriten durch und fügten dem FK Austria Wien eine bitter 0:2-Heimniederlage zu. Trotz einer langen Ausfallsliste – unter anderem fehlten Grgić, Weiper, Jatta, Rózga, Kiteishvili und der gesperrte Heil – zeigten die Steirer in der Bundeshauptstadt eine hervorragende Leistung.

Diakité schlägt kurz vor der Pause zu

Die Partie begann hart umkämpft, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug die Stunde von Oumar Diakité. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte der Offensivmann die Grazer in Führung und sorgte für den Vorsprung. Auch nach der Pause ging es stark weiter: Oumar Diakité wurde im Wiener Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:0-Endstand. Während die Grazer jubelten, blieb bei der Austria nach einem „unglücklichen Spielverlauf“ nur die Enttäuschung über null Punkte vor heimischem Publikum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert