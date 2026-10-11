Sperren beim Graz Marathon: Wo heute gar nichts mehr geht

Autofahrer und Öffi-Nutzer aufgepasst: Der Graz Marathon legt am heutigen Sonntag weite Teile der Landeshauptstadt lahm. Von 7 bis 17 Uhr kommt es zu umfangreichen Sperren auf Straßen, Brücken und Bim-Linien.

Am heutigen Sonntag, dem 11. Oktober 2026, steht Graz ganz im Zeichen des Laufsports. Der Graz Marathon führt quer durch die Stadt – vom Norden im Bereich Weinzödl bis hinunter zum Stadion Liebenau im Süden. Die großflächige Streckenführung bringt allerdings erhebliche Einschränkungen für den gesamten Verkehr mit sich. Zwischen 7 und 17 Uhr ist die gesamte Laufstrecke schrittweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt, seit 9 Uhr geht auf der Trasse gar nichts mehr.

Die wichtigsten gesperrten Straßen

Zu den von den Sperren betroffenen Hauptverkehrsadern zählen unter anderem:

Ringe & Kai: Opernring, Burgring, Joanneumring, Grieskai, Lendkai, Kaiser-Franz-Josef-Kai, Roseggerkai und Marburgerkai.

Opernring, Burgring, Joanneumring, Grieskai, Lendkai, Kaiser-Franz-Josef-Kai, Roseggerkai und Marburgerkai. Hauptstraßen: Theodor-Körner-Straße, Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Keplertraße, Körösistraße, Wiener Straße, Grabenstraße sowie die Lange Gasse.

Theodor-Körner-Straße, Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Keplertraße, Körösistraße, Wiener Straße, Grabenstraße sowie die Lange Gasse. Weitere Straßen: Schönaugasse, Schönaugürtel, Radetzkystraße, Wielandgasse, Friedrichgasse und Pestalozzistraße.

Auch die Murquerungen sind massiv eingeschränkt: Die Augartenbrücke, die Erzherzog-Johann-Brücke, die Radetzkybrücke, die Keplerbrücke und die Tegetthoffbrücke sind am Sonntag komplett gesperrt.

Ersatzbusse für die Straßenbahn und Öffi-Umleitungen

Auch bei den Graz Linien kommt es zwischen 7 und 17 Uhr zu umfassenden Anpassungen. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zudem fahren zahlreiche Buslinien geänderte Routen oder verkürzte Strecken:

Linie 31E: Fährt nur bis zum Griesplatz; Jakominiplatz entfällt.

Fährt nur bis zum Griesplatz; Jakominiplatz entfällt. Linie 32: Umleitung ab Don Bosco über Kärntnerstraße und Eggenberger Gürtel zum Hauptbahnhof.

Umleitung ab Don Bosco über Kärntnerstraße und Eggenberger Gürtel zum Hauptbahnhof. Linie 34: Umleitung ab Fliedergasse über Schönaugürtel und Karlauer Gürtel zum Griesplatz.

Umleitung ab Fliedergasse über Schönaugürtel und Karlauer Gürtel zum Griesplatz. Linie 39 & 67E: Der Abschnitt Jakominiplatz – Urnenfriedhof entfällt bei der 39er; die Linie 67E übernimmt den Urnenfriedhof via Hauptbahnhof und Griesplatz.

Der Abschnitt Jakominiplatz – Urnenfriedhof entfällt bei der 39er; die Linie 67E übernimmt den Urnenfriedhof via Hauptbahnhof und Griesplatz. Weitere Linien: Auch bei den Linien 40, 53, 58, 62, 63 und 66 kommt es zu Umleitungen oder geänderten Endstationen.

Unverändert unterwegs sind laut Holding Graz unter anderem die Linien 48, 52Z, 60, 64E, 65A, 72, 74, 75, 78, 80 und 82. Fahrgästen wird dringend empfohlen, Fahrpläne vorab in der GrazMobil-App zu prüfen, da es netzweit zu Verzögerungen kommen kann.