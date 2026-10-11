Neueröffnung am Lendkai: Graz hat ersten Underground-Goth-Store

Düsterer Neuzugang in der Grazer Innenstadt: Am Lendkai 9 hat der „Blutgräfin-Undergroundstore“ offiziell seine Pforten geöffnet – der erste reine Goth-, Rock- und Metal-Shop in Graz.

Ab sofort hat der erste Grazer Goth- & Metal-Shop von Mittwoch bis Samstag geöffnet.

Ab sofort hat der erste Grazer Goth- & Metal-Shop von Mittwoch bis Samstag geöffnet.

Die Grazer Szene hat eine neue, düstere Anlaufstelle: Am vergangenen Freitag, dem 9. Oktober 2026, eröffnete Gründerin Lea Hainzl am Lendkai 9 offiziell den „Blutgräfin-Undergroundstore“. Es handelt sich dabei um den ersten reinen Underground-Goth-, Rock- und Metal-Shop der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Laden schließt die Inhaberin eine Lücke in der Grazer Szene-Landschaft. „Ich freue mich schon auf eure düstere Anwesenheit“, so auf Social Media.